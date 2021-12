La taxa turística no s’inclourà en la Llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i organització —coneguda com a Llei d’acompanyament dels pressupostos de 2022— després que Compromís i Unides Podem no aconseguiren sumar el suport del PSPV-PSOE a l’esmena presentada per a aquest fi. La diferència entre els socis quant a aquest impost s’ha plasmat durant el debat de les esmenes parcials que ha tingut lloc aquest dijous a les Corts. PSPV, PP, Cs i Vox han rebutjat la proposta (que busca regular ja en 2022 l’impost per les pernoctacions turístiques) però l’esmena es manté, almenys de moment, “viva” per al debat definitiu de la llei, que se celebrarà el dia 20 en el Ple de les Corts.

El síndic del PSPV-PSOE, Manolo Mata, ha defensat que donarà suport a la proposta, ja que considera que “no cal fer-ho en una llei d’acompanyament de manera immeditada sense parlar amb el sector”, i ha advocat per tramitar-la com a proposició de llei. Per la seua banda, Compromís i Unides Podem han defensat durant el debat que s’implante ja. Pilar Lima (Unides Podem) ha subratllat que es tracta d’una reivindicació històrica per part dels morats i ha dit que no entén la negativa de la resta de grups, inclosa la del PSPV. Per a Lima, es tracta d’una eina que usen les ciutats “avantguardistes”. “El turisme és un sector estratègic, però produeix impactes”, ha indicat.

Per la seua banda, el síndic de Compromís, Fran Ferri, ha manifestat, enfront de les crítiques de l’oposició, que la taxa no arruïnarà el turisme a la Comunitat Valenciana, que hi ha “evidències científiques” de tot el contrari, ja que “en els llocs on s’ha posat, no s’ha perdut afluència de turistes”. “Per un euro ningú deixarà de vindre a la Comunitat, és un insult dir això”. En to conciliador, ha animat el PSPV a arribar a un acord. “Ens hem mogut per a un acord i soc optimista, pense que podrem arribar a un acord perquè la taxa siga una realitat”, ha manifestat.

I és que la fractura entre els socis del Botànic, que hui s’ha visibilitzat a les Corts a l’hora de votar, pot acabar sent només aparent, ja que les tres forces de l’esquerra continuen negociant per a evitar que la ruptura arribe al ple de la llei del 20. Compromís i Unides Podem valoren acceptar la proposta que ha fet el PSPV i que passa perquè els socis retiren l’esmena a canvi d’un compromís d’elaborar una llei específica per a regular la taxa turística amb el requisit que aquest impost siga d’àmbit municipal i voluntari.

Es regula la violència obstètrica

L’esmena botànica que sí ha tirat avant és la relativa a la violència obstètrica, després de l’acord dels socis perquè el maltractament sanitari a les dones embarassades siga regulat en la Llei de salut pública i no en la de violència contra les dones. Tota l’oposició ha criticat aquesta proposta, que ha generat una onada de protestes en el món sanitari, sobretot el més lligat a l’obstetrícia i la ginecologia. Al Col·legi de Metges s’ha unit també el Deganat de Facultat de Medicina. Els tres socis de l’esquerra han defensat aquesta regulació i han insistit que aquest concepte està reconegut per l’OMS i que el Parlament Europeu ha instat, en la seua resolució de 24 de juny, al fet que els estats membres prenguen mesures per a evitar el tracte vexatori o la falta de respecte a l’autonomia de les dones durant la gestació. Aquest acord va generar també divisió en l’Eurocambra, encara que va tirar avant amb 378 a favor i 255 en contra. Els liberals, en els quals està integrat Ciutadans, hi van votar a favor, i el grup popular europeu va votar dividit. Els espanyols hi van votar en contra, encara que, segons Mata, les reticències dels conservadors es basaven en les consideracions relatives a l’avortament.

Durant el debat, el Botànic ha acceptat dues de les més de 2.500 esmenes presentades pels grups de l’oposició.