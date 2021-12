L'atur a la Comunitat Valenciana va registrar al novembre una dada històrica quan va baixar el nombre de persones inscrites en les oficines públiques d'ocupació en 30.633 persones, un 7,29 % menys, amb la qual cosa el nombre d'aturats es va situar per davall, després de molt de temps, dels 400.000. En concret, en 389.726 persones, segons les dades fetes públiques hui pel Ministeri de Treball. La magnitud del descens s'observa quan es té en compte que en el conjunt d'Espanya l'atur va baixar un 2,28 %, és a dir en 74.381 persones. La Comunitat Valenciana va ser, des de lluny, l'autonomia amb un millor comportament.

En termes interanuals, és a dir, respecte a novembre de 2020, la disminució va ser de 43.945 aturats, un 10,13 %, en aquest cas per davall del 17,36 % (668.625) de tot el país. Per províncies, on més va baixar la desocupació al novembre respecte d'octubre va ser a València, amb 17.514, seguida per Alacant (9.817) i Castelló (3.302). La de València va ser la província espanyola amb un major descens en el mes.

El sector que ha propiciat aquesta evolució positiva de la desocupació va ser el de serveis, en un context comercial expansiu pel Black Friday que anticipa les contractacions de cara a la campanya nadalenca ja imminent. L'activitat terciària va registrar un descens de 19.317 aturats. El col·lectiu sense ocupació anterior és el següent amb una baixada de 4.271, i a continuació figuren la indústria (3.388), la construcció (2.250) i l'agricultura (1.407).

Les dades de l'atur estan en coincidència amb les contractacions. Al novembre se'n van formalitzar en l'autonomia un total de 207.360, amb un augment de 8.533 en relació a l'octubre de 2020 i de 47.782 respecte al novembre de 2020.

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social va pujar en 27.423 persones al novembre, un 1,38 % més en taxa mensual, mentre que en termes interanuals l'augment és de 81.230 persones, un 4,20 %. Segons el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, el total d'afiliats a la Seguretat Social se situa així en 2.013.707 persones a la Comunitat Valenciana.