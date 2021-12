La pandèmia de coronavirus va deixar el mes de novembre 3.737 contagis més que en tot setembre i octubre junts. La Comunitat Valenciana va tancar el mes passat amb 17.534 casos positius, que són més del triple que a l’octubre, que va acabar amb 5.013 positius. Respecte a setembre, que va acabar amb 8.784 casos, són quasi el doble de contagis.

Després d’un mes d’octubre en el qual els contagis van baixar un 43 % i les morts, un 52 %, al novembre la corba epidèmica va créixer (de fet, Sanitat ha reconegut que estem davant de l’inici de la sisena onada) i han empitjorat totes les dades, que, si bé estan molt lluny dels pitjors moments de la pandèmia, han portat la Generalitat a implantar el passaport covid.

Durant el penúltim mes de l’any, s’han contagiat de coronavirus a la Comunitat Valenciana 8.890 persones a València, 5.333 a Alacant i 3.311 a Castelló, la qual cosa suposa un 250 % més de contagis que a l’octubre i una mitjana de 584 casos al dia, enfront dels 162 d’octubre.

A finals de mes s’han tornat a notificar registres que no es veien des de mitjan agost, com els quasi tres milers de casos d’aquest dilluns en el pitjor cap de setmana en més de tres mesos.

La pressió assistencial segueix a l’alça, encara que els indicadors actuals mostren que la situació encara és suportable. Si octubre va acabar amb 197 persones ingressades per covid als hospitals valencians, novembre va acabar amb més del doble, 435. L’increment ha sigut inferior en el cas de les unitats de cures intensives, on s’ha passat de 40 a 75 pacients, un augment del 87,5 % i una dada similar a la de la penúltima setmana de juliol.

Encara que, gràcies a la vacunació, la mortalitat ha pujat en molta menys intensitat que els contagis, al novembre hi ha hagut més defuncions per covid que el mes anterior, ja que se n’han notificat 78 (38 a Alacant, 23 a València —que ha superat aquest mes la barrera dels 4.000 morts en la pandèmia— i 17 a Castelló). Són 21 morts més que a l’octubre i suposen un augment del 37 %, si bé és la quarta millor dada mensual des de l’inici de l’any. La pitjor dada de defuncions es va notificar el dia 23, amb un total de 15.

Quant a les dades d’ahir, primer dia de desembre, Sanitat va notificar 1.259 casos nous de coronavirus, 162 més que el dimecres passat (quasi un 15 % més) i que confirmen el pitjor dimecres en més de tres mesos, des d’agost. Amb aquestes dades, la incidència a 14 dies se situa en 231 casos per 100.000 habitants. En aquests moments, hi ha 11.602 casos actius, la qual cosa suposa un 2,13 % del total de positius. La Conselleria no va informar de cap gran brot.

La pressió assistencial en hospitals va baixar per segon dia consecutiu. Ahir tenien 423 persones ingressades (12 menys que dimarts), 76 d’elles (una més) en les unitats de cures intensives (11 a Castelló, 31 a Alacant i 34 a València). Finalment, Sanitat va informar de quatre defuncions de persones d’entre 75 i 98 anys, per la qual cosa el total de decessos des de l’inici de la pandèmia ascendeix a 7.927.