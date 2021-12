El regidor de Festes de Xàtiva, Pedro Aldavero, va presentar ahir l'extensa programació municipal per a aquest Nadal, amb més de 50 actes i en la qual destaca el retorn de la fira d'atraccions mecàniques, el mercat medieval i la cavalcada de Reis, a més del betlem municipal, que enguany tornarà a obrir-se als espectadors.

La programació arrancarà demà divendres amb l'encesa de la il·luminació nadalenca de la ciutat, i el dissabte s'obrirà la fira d'atraccions. La comercial obrirà el dia 17. El monumental pesebre s'inaugurarà el 18 de desembre a les 18 hores. Aquest espai serà escenari de nombroses cites nadalenques, com el concert Dolçaines en Nadal de la Colla de Dolçaines i Percussió La Socarrà (dissabte 18) i els concerts del dia 23 de la banda la Primitiva Setabense i de l'Aula Suzuki.

Els Reis Mags seran rebuts el 5 de gener a la plaça de la Seu (16 h), i a les 19.30 començarà la cavalcada des de l'antic cinema Avenida fins al final de l'Albereda. El mercat medieval estarà del 2 al 5 de gener a la plaça del Mercat.

El programa nadalenc inclou activitats de l'Escola de Danses; la Societat Musical La Nova; el concert itinerant Christmas Show d'ACDX Dixie; cant de nadales de Rytmus; audicions musicals, i el concert inclusiu Agermanats per la Música, amb Aspromivise, el col·legi Pla de la Mesquita i la Música Nova. El 30 de desembre actuarà Ramonets al Jardí de la Pau, i al Gran Teatre hi haurà concerts de la Primitiva Setabense i el Conservatori Lluís Milan. La Casa de les Dones acollirà una xarrada el 8 de desembre, i al JOC hi haurà activitats per a joves del 24 de desembre al 9 de gener. La carrera Sant Silvestre serà el 28 de desembre.