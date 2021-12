Satisfacció i bones sensacions en la clausura del D*na Restaurant, el festival gastronòmic que s’ha celebrat aquests dies a Dénia. Durant tres dies, desenes de xefs, productors i hostalers han passat pels dos escenaris situats al centre de la ciutat davant de l’atenta mirada de milers d’assistents a les més de 35 ponències i activitats comissariades pel xef tres estreles Michelin Quique Dacosta. El festival ha enganxat. Veïns i visitants han acudit a un festival que ha situat Dénia en el focus de la gastronomia.

Aquest 2021 el festival D*na s’ha reinventat per a convertir-se en D*na Restaurant, un fet que, per a Dacosta, ha demostrat “la capacitat camaleònica de transformar-se i adaptar-se a les circumstàncies”. Per al xef, “D*na Restaurant ha vingut a sumar la complicitat amb els restaurants, tots s’hi han bolcat i això ha demostrat un creixement i un aprenentatge”.

Per a Dacosta, “D*na parla d’adn, de sentiment genètic, de representació de qui som. El nostre Mediterrani és la petjada de qui hem sigut en la història”.

Quant a la importància del producte de proximitat i la gastronomia local, el comissari de l’esdeveniment ha emfatitzat que “no cal posar portes al camp, és contradictori perquè també ens agradarà que els nostres vins i olis estiguen en qualsevol lloc del món. Si ens tanquem al món, el món també es tancarà a nosaltres. Com a llenguatge mediterrani, aquesta finestra ha d’estar oberta al món, que ens permet ser evolutius, aprendre del que ve i no tancar-nos al món, que seria un error”.

Per la seua banda, l’alcalde de Dénia i regidor de turisme, Vicent Grimalt, ha fet “un balanç molt positiu” d’aquesta edició, el resultat de la qual “ha sigut el que esperàvem: que la gent acudira als restaurants i tinguera aquest plus de qualitat i activitats”.

De cara a una pròxima edició, Grimalt ha anunciat que al gener es mantindrà una reunió d’avaluació i planificació, i ha destacat el compromís del secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, de continuar donant suport al D*na Festival, si bé de moment no s’ha decidit el format de l’any que ve.

En les últimes hores, els escenaris de D*na Restaurant han rebut xefs de la talla de Begoña Rodrigo (restaurant La Salita, València); Luis Valls (restaurant El Poblet, València); Juan Ramos (restaurant Llisa Negra, València); José Manuel López (restaurant Peix i Brases, Dénia); i Kiko Moya (restaurant L’Escaleta, Cocentaina).