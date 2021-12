A la Comunitat Valenciana és obligatori el certificat covid des de dissabte passat per a poder accedir a locals d’oci i restauració amb aforaments de més de 50 persones; espais dedicats a activitats recreatives i d’atzar amb menjar; esdeveniments i celebracions de més de 500 persones on no sempre es puga portar la mascareta i visites a hospitals, quan es permeten, i a residències de serveis socials.

La Conselleria de Sanitat ha iniciat un nou tram de vacunació destinat a aquells ressagats pendents de vacunar, als qui han canviat d’opinió o als qui, per algun motiu, encara no s’havien inoculat la dosi de vacuna contra la covid. Tot i que la major part de la població valenciana està vacunada, alguns valencians i valencianes es pregunten on vacunar-se hui sense cita prèvia. Aquests són els punts de vacunació sense cita a la Comunitat Valenciana oberts aquesta setmana. On vacunar-se hui a València València Plaça de Manises: de 10 h a 20 h (aquest punt es mantindrà actiu els dies 4, 5, 6, 7 i 8) On vacunar-se sense cita aquest pont a la Comunitat Valenciana Orihuela Centre Comercial Zenia Boulevard: de 10 a 20 hores (dimarts 7 de desembre) Alacant Centre Comercial Plaza Mar 2: de 15 a 20 hores (divendres 10 de desembre) Castelló Centre Comercial La Salera: de 15 a 20 hores (divendres 10 de desembre) Benidorm Centre Comercial Benidorm Finestrat: de 16 a 20.30 hores (dissabte 11 de desembre)