La falta d’estoc de vehicles nous en la majoria de les marques està condicionant la marxa de la Fira de l’Automòbil de València, que tanca hui les portes. “Molts compradors es peguen la volta quan els diem que han d’esperar quatre mesos i se’n van a la planta dels vehicles d’ocasió”, confessa un dels venedors. La majoria no està disposada a esperar mesos per a rebre el vehicle i els més tolerants mostren la seua incredulitat quan els informen que el seu model arribarà a l’estiu. “Ens diuen que el cotxe que volem estarà d’ací a sis o huit mesos. És un problema perquè no és el mateix que ens el donen al març que a l’agost. No esperarem tant”, assegura Raquel Lendrino mentre busca una alternativa als nous en la planta dels d’ocasió. A més, la majoria dels compradors encara recela dels cotxes elèctrics per l’autonomia que ofereixen, la falta de carregadors i el preu.

Agustín Recarte, comercial d’Opel Vara de Quart, subratlla els problemes d’estoc que pateixen la majoria dels concessionaris per la crisi dels xips. “El termini mitjà de lliurament dels turismes és de 4 mesos, i el de les furgonetes, de 10 mesos. Si ho necessiten per a ja, se n’han d’anar als d’ocasió. Per a qui no té pressa, els vehicles nous són la millor opció perquè els d’ocasió han pujat de preu entre un 30 i un 40 %. Ara mateix pràcticament no hi ha diferència de preu entre un cotxe nou i un altre de quilòmetre zero”, adverteix Recarte.

No obstant això, molta gent no està disposada a esperar. “El 90 % dels clients rebutja esperar. La gent busca en la fira una ganga i emportar-se-la immediatament, però ara no n’hi ha”, insisteix el comercial d’Opel.

Octavio Soriano va acudir al certamen de l’automòbil a buscar una furgoneta i veure les opcions dels cotxes elèctrics. “Em preocupa la falta d’estoc. Jo necessite una furgoneta i me l’ofereixen d’ací a un any”, va lamentar.

Amparo Pérez, cap de vendes de Center Auto Honda, assegura que en el seu cas sí que tenen vehicles disponibles. “Per a nosaltres ha sigut un avantatge tindre estoc. Està sent una bona fira en afluència de públic i vendes. Els que més estem venent són els vehicles tot camí. Els compradors busquen comoditat i seguretat”, apunta. Pablo López, gerent de Center Auto Honda, admet que a partir de març sí que podrien tindre demores en els lliuraments perquè Honda està canviant els models per la seua aposta per l’electrificació. “L’any que ve entren dos models nous. La majoria són encara híbrids perquè no hi ha demanda de vehicles híbrids purs. Tenim elèctrics de 33.000 euros, que amb les ajudes es poden quedar en un cost de 23.000 euros”, afig.

Francisco Cristòfol, un veí de Montroi que examinava els vehicles d’un expositor d’Opel, encara no tenia clar al final del matí quin cotxe volia. “Jo tinc una Renault Partner i busque un cotxe alt per a la meua dona i per a mi. No sé si serà de gasolina, dièsel o híbrid. No en tinc ni idea”, confessa.

Fet a Espanya

Ángel Santacruz, responsable de Renault España Comercial (Recsa), assegura que els està funcionant molt bé el model Captur (que es fabrica a Valladolid) perquè tenen un compromís de lliurament de 30 dies. “Com totes les marques, patim el problema de falta de xips, però en el cas del Captur podem fer-ho perquè es fabrica a Espanya i tenim una versió tancada que només es pot triar en tres colors”, informa. José Luis Segovia, responsable de flotes de Renault, confessa que tenen molta demanda i que en alguns casos no la poden atendre.

En la planta dels vehicles d’ocasió, la premissa que marca l’interés dels clients és el preu. “La gent es fixa sobretot en el cost. La majoria dels nostres cotxes té entre 1 i 2 anys. El model que està funcionant molt bé és l’Sportage, que està pels 18.000 euros, i en el cas dels xicotets, l’Stonic, que està per 13.000 euros”, indica David Martínez, cap de vehicles d’ocasió de KIA Mercamoto.

Fernando Monzó, taxista de professió, té clar que el seu pròxim cotxe serà elèctric. Ahir va acudir a la fira per a acabar de perfilar la seua elecció i va examinar a fons els avantatges del KIA Niro elèctric. “Jo busque un cotxe elèctric perquè soc taxista i suposa un gran estalvi en consums. Els meus companys que el tenen es gasten entre 6 i 8 euros en cada recàrrega completa, enfront dels 50 euros que els costaria omplir el depòsit amb gasolina. A València ja hi ha quatre o cinc taxis de Tesla i la marca Hyundai s’està introduint. Jo estic mirant el KIA Niro, que costa 24.800 euros. Aquest model té una autonomia de 400 quilòmetres, que cobreix les meues necessitats. Aquest és el consum diari del meu taxi. Aquest model m’agrada pel preu i per l’autonomia de què disposa”, va explicar Monzó.

Com ocorre amb la majoria dels models nous, el KIA Niro que examinava Monzó tampoc està disponible amb lliurament immediat. “Ens han dit que d’ací a tres o quatre mesos el tindríem. Kia no té tants problemes amb els terminis de lliurament com altres marques que se’n van als 6 mesos”, va assegurar. El taxista va indicar que no li preocupen les recàrregues perquè en la zona on viu hi ha estacions elèctriques. “A poc a poc tots els meus companys es van passant a l’elèctric”, va concloure.