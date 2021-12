Sant Nicolau va fer ahir una visita al carrer Montroi de València per a regalar dolços típics i altres productes a una vintena de xiquets i xiquetes en el marc d’una activitat organitzada per la Comissió de Nous Veïns del Cabanyal-Canyamelar, un col·lectiu de ciutadans procedents de diversos països europeus que forma part de l’Associació de Veïns i Veïnes de l’esmentat barri valencià. L’acció busca fomentar la integració d’aquests nous residents i de les seues tradicions dins de la cultura del “Poble Nou de la Mar”.

D’aquesta manera es va commemorar la celebració del dia de Sant Nicolau, un gran esdeveniment especialment vinculat a Alemanya, d’on procedeix una festa en honor d’un benefactor i protector de persones en situacions de perill. Gràcies als pelegrins i a les croades es va convertir en protector de mariners, comerciants i cotxers, però sobretot va passar a la tradició com a amic de la infància.

La vespra de Sant Nicolau els xiquets reben uns dolços com a regals en sabates que posen davant de la porta o davall de la llar de foc, o directament de Sant Nicolau en persona, que ahir va estar al carrer Montroi per a repartir galletes, vi calent i altres productes típics d’Alemanya als convidats de l’activitat, en la qual van participar integrants de l’associació veïnal del Cabanyal. A València, hui 6 de desembre, se celebra la festivitat de Sant Nicolau, titular de la parròquia del mateix nom, que hui obrirà al culte amb un horari especial, en el qual se suprimeixen totes les visites turístiques de 9 a 13.30 h i de 17 a 19.30 h. S’hi celebraran misses a les 10, 11 i 12 h (solemne). De vesprada, a les 18.00 h, se celebrarà un concert i després hi haurà una altra missa.