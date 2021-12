Si eres major de 60 anys i vas rebre la segona dosi de Pfizer o Moderna fa sis mesos, pots acudir a un punt mòbil de vacunació, com el que hui continua habilitat a la plaça de Manises, al costat del Palau de la Generalitat, i el personal sanitari et posarà la tercera vacuna de reforç. L’altra alternativa és telefonar o acudir al teu centre de salut i demanar la cita per a reforçar la immunització, o fer-ho per mitjà de l’app GVA+Salut o de la web de la Conselleria de Sanitat.

Punt de vacunació: On vacunar-te hui sense cita prèvia Tercera dosi de la vacuna sense cita a València Des de la Conselleria han confirmat que en els punts mòbils “es poden posar tant primeres dosis” a aquells que ara han decidit immunitzar-se com “la tercera dosi a majors de 60 anys” i als qui van ser vacunats amb la monodosi de Janssen i ja hagen passat tres mesos. Per exemple, si a una persona major de 60 anys li han donat la cita al seu ambulatori d’ací a dues setmanes i si hui, demà o el festiu del 8 de desembre és a València, doncs es pot acostar al punt mòbil de la plaça de Manises per a reforçar la seua vacunació. Cal recordar que aquesta tercera dosi també s’administra a persones immunodeprimides, així com al personal sanitari i sociosanitari. En aquests últims casos, la nova injecció s’està posant des de la setmana passada als hospitals i centres d’atenció primària. En el cas de les persones en condicions de risc, la recomanació és que també s’immunitzen als centres sanitaris. Segons les dades facilitades per Sanitat, un total de 704.701 persones han rebut ja la dosi de reforç o record contra la covid-19 a la Comunitat Valenciana. Per províncies, són 255.608 persones a Alacant, 100.318 a Castelló i 348.775 a València. A la Comunitat Valenciana ja s’han administrat dosis addicionals a 20.877 residents; 38.938 persones amb patologies de risc; 527.078 majors de 70 anys; 89.127 persones que en el seu moment van ser immunitzades amb Janssen i 28.681 a persones d’entre 60 i 69 anys. La immunització a les persones de més de 60 anys va començar també la setmana passada i en principi es prioritzarà en el tram dels majors de 65 anys perquè així també se’ls posa la vacuna contra la grip. La inoculació d’aquesta dosi extra contra el coronavirus també s’està fent en els mateixos centres residencials per a les persones que hi viuen. Els qui encara no s’han immunitzat contra la covid-19 o tenen pendent alguna dosi també poden contactar amb el seu centre d’atenció primària per a programar el dia i l’hora en què rebran la vacuna o acudir, sense cita prèvia, a qualsevol dels punts mòbils de vacunació que Sanitat instal·la de manera temporal en espais de gran afluència de públic amb la finalitat d’acostar la vacuna contra el coronavirus a la ciutadania. Quasi 10.000 immunitzats en punts itinerants En aquests punts mòbils, des que aquesta iniciativa es va posar en marxa, un total de 9.709 persones s’han immunitzat contra el coronavirus: 3.534 a la província d’Alacant, 2.558 a Castelló i 3.617 a València. Despunta per nombre de dosis administrades la unitat mòbil que s’instal·la cada divendres al Centre Comercial La Salera de Castelló de la Plana, on ja s’han administrat 2.530 dosis, així com el punt a la fira del corredor ExpoDeporte, obert a la Ciutat de les Arts i les Ciències amb motiu de la Marató València, que va administrar 1.621 dosis en dos dies. Divendres passat, 3 de desembre, es van administrar un total de 2.908 dosis: 1.056 en ExpoDeporte (València); 297 al centre comercial Plaza Mar 2 d’Alacant; 695 al centre comercial L’Aljub d’Elx, i 860 a La Salera de Castelló de la Plana. Dissabte s’hi van sumar 2.533 dosis més: 565 en ExpoDeporte; 882 al punt habilitat a la plaça Manises de València; 966 a l’Hospital de Dénia, i 120 al centre comercial de Benidorm-Finestrat. Entre divendres i dissabte es van sumar 5.441 dosis. Punts de vacunació aquesta setmana a la C. Valenciana Aquest dilluns es manté actiu el punt per a vacunar sense cita obert dissabte a la plaça de Manises de València. L’operatiu es mantindrà fins al dimecres 8 de desembre, tots els dies en horari de 10 hores a 20 hores. També hi haurà un punt de vacunació sense cita al centre comercial Zenia Boulevard, a Orihuela Costa, el dimarts 7 de 10 hores a 20 hores. A Alacant, al centre comercial Plaza Mar 2, es tornarà a vacunar el divendres 10 de desembre, de 15 hores a 20 hores. Igualment, a Castelló de la Plana, on es vacunarà sense cita el divendres de 16 hores a 21 hores al centre comercial La Salera. I el dissabte 11 de desembre, a més, obrirà de nou el punt de vacunació al centre comercial Benidorm-Finestrat de 16 a 20.30 hores.