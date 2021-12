En menys de 24 hores des que es va produir el crim, la Policia Nacional va arrestar ahir un menor de 16 anys com a presumpte autor de l’homicidi d’un altre adolescent de la seua mateixa edat en un parc de Burjassot. El sospitós, que va fugir del lloc després d’assestar una ganivetada mortal a la seua víctima al cor, estava identificat des de la vesprada mateixa dels fets gràcies a les informacions facilitades pels testimonis i al fet que, en la seua fugida, va perdre el telèfon mòbil.

Tots dos menors havien quedat el dia anterior, en una xarxa social, per a pegar-se. De fet, hi ha testimonis que asseguren que l’arrestat per l’homicidi sí que es va presentar a la cita aquella vesprada de dissabte i que duia una arma de foc i un ganivet. Segons asseguren aquestes fonts, la pistola els va semblar que era real, ja que fins i tot la va carregar davant d’ells. La víctima no s’hi va presentar, però el seu agressor l’estava esperant l’endemà, quan va consumar el crim després d’assestar-li una ganivetada precisa al cor.

El crim, que va avançar en exclusiva Levante-EMV, es va produir cap a les 18.30 hores de diumenge al parc la Granja de Burjassot. Es desconeixen els motius pels quals tots dos menors, de 16 anys, haurien quedat en un punt d’aquest parc per a enfrontar-se.

El presumpte autor va arribar acompanyat d’unes xiques i va preguntar per la ubicació en la qual havia de veure’s amb el seu presumpte oponent i, fet i fet, víctima mortal. Durant l’enfrontament, l’adolescent, detingut ahir en la localitat de Llíria, va assestar una ganivetada a l’altre menor a l’altura del cor.

Així, malgrat que altres menors van estar tapant la ferida fins a l’arribada dels serveis sanitaris d’emergència, els intents d’aquests per reanimar-lo van resultar inútils i l’adolescent va morir en el lloc.

Abans de l’arribada de la Policia, el sospitós va eixir corrent del lloc i, en la seua fugida, es va desfer de l’arma homicida, que els agents van localitzar en una paperera d’aquest mateix parc. Així mateix, també va perdre el telèfon mòbil. No obstant això, el terminal estava destrossat quan els agents el van intervindre, cosa que va dificultar la labor per a obtindre informació d’aquest.

El Jutjat d’Instrucció número 6 de Paterna, en funcions de guàrdia, porta el cas. Hui li faran l’autòpsia al cadàver a l’Institut de Medicina Legal de València, fins on es van desplaçar ahir familiars del mort, que no van voler fer declaracions sobre els fets i van demanar respecte cap al menor.