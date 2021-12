Paco López, Javi Pereira, Alessio Lisci… La banqueta està sent molt protagonista en el Llevant UE aquesta temporada, però els jugadors no poden esquivar responsabilitats. Zero triomfs en 16 jornades deixen clar que, sobre la gespa, els futbolistes no han estat bé i contra Osasuna, més enllà d’alguns moments, l’equip va estar amb actitud passiva en diversos trams, sobretot en el segon temps. Per això, el president va estar a la Ciutat Esportiva de Buñol aquest dilluns. Poques hores després de l’empat contra l’equip rojillo i cada dia més lluny de la salvació, Quico Catalán ha volgut parlar amb la plantilla per a saber quina opinió tenen de la situació actual. Per a veure qui fa un pas avant i saber com és de greu l’escenari al qual s’enfronta una plantilla que esgota l’últim mes del 2021 en plena crisi de resultats.

La reunió a la Ciutat Esportiva no ha sigut de 15 o 20 minuts, sinó un cara a cara seriós en el qual s’han posat moltes coses sobre la taula, inclosa la gestió dels entrenadors aquest curs. La plantilla, que ha repetit en el seu discurs en moltes ocasions que cal guanyar com més prompte millor, encara no ha aconseguit acabar un partit amb els tres punts i la tensió és cada vegada més evident. Per això, Quico Catalán no hi ha anat sol, ja que ha estat acompanyat per diversos consellers més en aquesta reunió que s’ha produït en el vestuari.

Cal recordar que el partit contra l’Osasuna estava, més encara, marcat en roig. L’afició sabia de la importància i va respondre en la prèvia amb una rebuda a l’altura i donant-li a l’equip una espenta malgrat portar des d’abril sense veure una victòria de lliga. Amb tot això, els jugadors no van ser capaços d’eixir d’Orriols amb els tres punts. A Buñol s’ha parlat precisament del partit d’aquest diumenge contra l’Osasuna i també del global de la temporada, amb algun jugador crític amb la gestió des de la banqueta en algun tram.

En definitiva, la creïlla calenta està en la llotja del Ciutat de València amb la decisió de seguir o no amb Alessio Lisci al capdavant de la banqueta d’Orriols, una cosa que no hauria de prolongar-se més de 24 hores (com a molt). No obstant això, la plantilla llevantinista és la que sí o sí que ha de fer un pas avant i a la qual ja no li queden més escuts després de l’empat contra l’Osasuna i una infinitat d’oportunitats per a guanyar tres punts.