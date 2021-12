L’hemicicle de l’Ajuntament de València va obrir ahir les seues portes per a retre homenatge a la Constitució amb la lectura del seu articulat i amb reflexions per a la modificació d’aquest. Concretament, l’alcaldessa en funcions, la socialista Sandra Gómez, va demanar avanços cap a un estat federal, en sintonia amb la proposta en l’àmbit nacional del Govern de Pedro Sánchez, mentre que els partits de l’oposició es van bolcar en la defensa de la unitat nacional i els seus retrets al catalanisme.

Sandra Gómez, que va presidir l’acte per absència de l’alcalde, Joan Ribó, va instar a caminar cap a una Espanya més federal i va recordar el dret d’un finançament “suficient”. L’alcaldessa en funcions va explicar que el marc legislatiu que va assentar els pilars de la convivència del país representa diferents reptes, inclòs el de reforçar com s’han de garantir els drets que, sense ser fonamentals, són “imprescindibles”, com el dret a una sanitat pública, a cuidar l’entorn natural o a un habitatge.

En segon lloc, Gómez va advocar per caminar cap a una Espanya “més federal”. Per a això, va dir que hi ha determinats drets, com el que garanteix un finançament suficient de les autonomies, que “han de complir-se”. “Hui també és un bon dia per a recordar l’acord del Govern de model nou de finançament”, va afegir.

Per la seua banda, la portaveu del Grup Municipal Popular de l’Ajuntament de València i síndica a les Corts, María José Catalá, va reclamar contundència “per a defensar la Constitució enfront de revisionismes radicals. No podem cedir ni un mil·límetre davant d’aquells que volen trencar Espanya; en són uns pocs i no tolerarem xantatges ni cessions”.

“Hui, quan partits com el PSOE estan deixant-se arrossegar per radicals i separatistes, era important ser present en la lectura de la Constitució. Lamentem que el senyor Ribó no haja vingut”, va dir la portaveu popular, que va afirmar que “la nostra Constitució és l’exemple que els espanyols podem viure en llibertat, superar les nostres diferències pel bé de tots i aconseguir el consens. Aquest esperit de l’Espanya del 78 és el que ha de regir-nos en el nostre treball diari per a així millorar la vida dels nostres ciutadans”.

En aquest sentit, va afegir que “aquest esperit de consens i superació ha de portar-nos a millorar el finançament autonòmic, l’educació dels nostres fills o la sanitat pública, que està fent front a la pandèmia de la covid de manera exemplar”.

Finalment, el portaveu de Ciutadans a l’Ajuntament de València, Fernando Giner, va assegurar que “la nostra Constitució és un exemple mundial de consens”. Giner va recordar a l’alcalde de València, Joan Ribó, i al president de la Generalitat, Ximo Puig, amb la lectura de l’article 145 de la Carta Magna, “l’aberració que representa parlar d’uns països catalans que no existeixen”. “No pot estar en dret una cosa que no existeix, és una aberració parlar d’això”, va reiterar. “Des de Ciutadans intentarem, una vegada més, defensar la unitat d’Espanya i l’autonomia de la nostra Comunitat Valenciana, dins dels límits que marca la Constitució”.

En l’acte també va ser present el vicealcalde Sergi Campillo (Compromís), així com diversos regidors de cada grup.