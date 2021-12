El Congrés xilé ha aprovat aquest dimarts un històric projecte de llei que permet casar-se a les persones del mateix sexe, una iniciativa que es va començar a revisar fa més de quatre anys i que és un dels grans anhels del col·lectiu LGTBI del país.

La iniciativa s’ha aprovat en la cambra baixa per 82 vots a favor, 20 en contra i 2 abstencions en una sessió memorable que ha acabat en aplaudiments. Unes hores abans ja s’havia aprovat en la cambra alta, on va rebre el suport de 21 senadors, mentre que 8 hi van votar en contra i 3 s’hi van abstindre.

Xile es converteix, així, en el huité país d’Amèrica Llatina a legalitzar el matrimoni igualitari després de l’Argentina, el Brasil, Colòmbia, l’Uruguai, l’Equador, Costa Rica i diversos estats de Mèxic.