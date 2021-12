Natzaret, durant dècades el barri oblidat a esquena del port de València, estrenarà any amb els tramvies de la línia 10 de Metrovalencia circulant «en proves» i un nou jardí «provisional» als terrenys de l'antiga fàbrica Moyresa, una de les indústries que es va instal·lar als terrenys portuaris guanyats en els anys huitanta a la platja de Natzaret.

La Generalitat està enllestint els treballs per a la posada en servei d'aquesta línia que vertebrarà el centre de la ciutat (carrer Alacant) amb Natzaret i (en una segona fase, ja «en estudi») amb la façana marítima i la Marina, segons va explicar ahir el conseller de Política Territorial, Arcadi España, durant la visita als tallers provisionals de la nova línia, les obres de la qual van quedar parades per la crisi i van ser represes per la Generalitat en 2017. Acabar aquesta línia ha costat 50 milions d'euros, cofinançats per la UE.

Al gener i durant tres mesos FGV posarà en marxa la fase de proves tècniques de funcionament i seguretat de la línia 10. L'abril de 2022, dins del primer semestre de l'any, segons van precisar ahir el conseller i la directora de Ferrocarrils de la Generalitat, Anaïs Menguzzato, la línia podrà estar ja operativa i el tramvia tornarà a Natzaret sis dècades després de perdre'l.

España va visitar ahir les obres de l'edifici de tallers i depòsit de la nova L10 situat a Natzaret i pràcticament acabat. Es tracta d'una instal·lació «fonamental» per al funcionament del tramvia que disposarà de tots els equipaments tècnics necessaris per al manteniment de les set unitats que circularan per aquesta línia, a partir de 2022, va explicar el conseller.

Els terrenys on se situen els tallers, al costat del camí del Canal, van ser cedits provisionalment per l'Ajuntament de València. La Conselleria ha garantit als veïns, que es van mostrar inicialment poc inclinats a la ubicació dels tallers tan prop dels habitatges, que les instal·lacions són segures i temporals i es desmantellaran quan finalitze el termini de cinc anys de cessió, en 2025. La idea és que les prolongacions de les dues línies (L10 i L11) anunciades per FGV per a millorar les connexions de la façana marítima amb el centre de la ciutat estiguen ja en marxa per a llavors i els trens puguen circular fins als tallers d'FGV a Tarongers.

Els tallers provisionals de la línia 10 compten amb dues vies, una per a manteniment i una altra com a estacionament, un xicotet magatzem, vestuaris, estances d'instal·lacions i garita de control.

El conseller va comprovar les obres d'instal·lació de les marquesines de les parades d'exterior, en concret la de Natzaret. Les parades compten amb una estructura metàl·lica coberta de 23 metres de llarg amb silueta en forma de trencadís. A les andanes s'instal·len ja els seients, així com els suports per a la informació de servei, com ara horaris i plànols, els teleindicadors i suports publicitaris.

España va destacar que «els treballs en superfície i subterranis estan en la seua recta final, amb la finalitat que la línia 10 puga estar operativa en el primer semestre de 2022, després del preceptiu període de proves». Aquesta línia combina trams subterranis i en superfície, amb un recorregut de 5,3 quilòmetres i 8 estacions i parades (3 subterrànies i 5 en superfície).

Coincidint amb les obres del tramvia, l'Ajuntament de València treballa en el condicionament del jardí provisional batejat com a Espai Natzaret, el primer pas en la dignificació de la frontera del barri amb el port. Les obres van arrancar el 8 de novembre amb un termini d'execució de 42 dies, que finalitzarà al gener.