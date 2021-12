El vent que bufa aquest dimecres a la Comunitat Valenciana ha arribat en les últimes hores a 71 km/h a l'aeroport de València i Utiel; 63 a Chelva, 59 a Xàtiva, 58 a Pego i Morella, 56 a Vilafranca, 53 a Barx i 51 a Jalance, segons la informació del 112 GVA.

El Centre de Coordinació d'Emergències ha afegit una previsió més de riscos meteorològics per a aquest dimecres, en incloure nivell groc per vent a l'interior sud de Castelló i l'interior de València i també nivell groc per fenòmens costaners en tot el litoral de la Comunitat Valenciana.

La Comunitat Valenciana acomiadarà el pont de desembre amb ratxes molt fortes de vent de l'oest a primeres hores en zones de l'interior, i amb cel amb intervals nuvolosos, amb precipitacions a primeres hores en l'extrem nord i de manera més feble i dispersa a l'interior septentrional a la vesprada, on la cota de neu se situarà entre els 900 i els 1.000 metres.