La cavalcada de Reis de València serà una versió reduïda, però no raquítica: trenta elements diferents formaran part d’un festeig que tornarà al traçat i a la fórmula habituals. L’Ajuntament ha eliminat, en aquesta ocasió, les carrosses d’entitats particulars per a temperar la duració del festeig. Però, al final, en seran 30 els elements diferents que desfilaran pels carrers, rematats per les carrosses dels Reis, que també recuperaran la pujada al balcó i el discurs. Tot això, com és habitual, condicionat a les voltes que puga fer la situació sanitària durant el mes vinent. L’habitual asterisc que manté condicionades les festes i la seua capacitat de convocatòria.

Així ho ha assegurat el regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, que va recordar que "pretenem que s'estiga menys temps al carrer", a més d'advertir que serà generalment dempeus: "Aquesta vegada no s'instal·laran cadires". Sobre el festeig, en qualsevol cas, va recordar que "si hi ha alguna ordre contrària, estarem sempre a l'espera". D'aquesta manera, el recorregut recuperarà els carrers habituals, amb arribada des del port i entrada a la ciutat des de la zona del Parterre per a recórrer el carrer de la Pau, Sant Vicent i la plaça de l'Ajuntament, raó per la qual els cavallets dels comerciants s'han traslladat enguany a l'aparcament de Correus, de manera que el traçat dels vehicles quedara expedit. Prèviament, la missatgera Caterina, encarregada de rebre les cartes dels xiquets, visitarà barris i pobles en deu horaris matinals, que s'aniran donant a conéixer. Serà l'últim esdeveniment del Nadal dins d'un programa que continua condicionat per les restriccions, però que ha procurat recuperar alguns dels seus elements, inclòs el pesebre del Saló de Cristall, que s'inaugurarà el 16 de desembre. I Expojove, que tindrà lloc del 26 de desembre al 4 de gener en horari d'11 a 20 hores, "excepte el 31, que serà només de matí, i l'1, que serà de vesprada". La fira dels xiquets estarà dedicada "a la creativitat", pensant en la capitalitat mundial del disseny. "Tindrem activitats i espectacles i una part d'aquests es dedicaran a la creativitat literària, artística i tecnològica". Sobre l'aforament d'aquesta fira, va recordar que "això haurà de controlar-ho Fira València, però ja s'han celebrat altres fires sense problemes. És un recinte espaiós i amb sostres alts. Nosaltres, com a ajuntament, controlarem les nostres activitats amb les mesures que hi haja marcades a cada moment". La setmana passada ja es va informar que les campanades de Cap d'Any no se celebraran en la versió nocturna, però sí en la de migdia, perquè es tracta d'un festeig molt més controlable "i per a un públic familiar". Amb l'entrada de 2022, sí que es dispararà un castell des de la plaça de l'Ajuntament, però com aquesta romandrà tancada al públic, es recomanarà que se seguisca a través de les transmissions televisives i de streaming o, qui puga, directament des dels domicilis. Les nadales es repartiran per barris, amb especial presència en els mercats municipals. Tindran lloc els dies 16, 17, 18 i 19, així com el 27. Galiana va qualificar la versió 20-21 de les activitats nadalenques com a "diverses i segures, molt repartides i prioritzant les activitats a l'aire lliure. Com sempre, demanarem la col·laboració per a gaudir-ne amb seguretat".