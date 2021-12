Després d’un procés de reflexió i una vegada convocat oficialment el congrés provincial de València que se celebrarà al febrer, l’alcalde de Mislata i vicepresident de la Diputació de València, Carlos Fernández Bielsa, anuncia que optarà a la secretaria general del PSPV-PSOE de la província de València per a “impulsar el municipalisme i la militància de base, generar consensos i normalitat i sumar la diversitat entorn d’un projecte de majories, transversal i compartit”.

Des de la candidatura han posat com a objectiu “configurar un gran equip que coopere i col·labore, de manera activa i permanent, amb la direcció federal i nacional del partit i amb tots els governs socialistes”.

La candidatura de Bielsa a la secretaria provincial del PSPV-PSOE és una clara aposta per “reforçar el municipalisme com a valor essencial del socialisme valencià per a continuar avançant, reforçar els governs municipals i també ajudar als que exerceixen l’oposició per a aconseguir, en les pròximes eleccions, fer un gir en aquests municipis i defensar polítiques de progrés que milloren la vida de la ciutadania.

El projecte que lidera l’alcalde de Mislata representa el projecte de Ximo Puig i Pedro Sánchez a la província de València, i que es va reformular després dels últims congressos. “I seguirem la mateixa línia, la d’impulsar la gestió pública que prioritza les polítiques per a les persones, amb un model de creixement que no deixe a ningú al marge, treballant per l’ocupació, la sostenibilitat i lluitant per la igualtat i la justícia social”.

Som la candidatura per a la província de València que “posa en majúscules el municipalisme i la militància de base i, per aquest motiu, volem i proposem un nou impuls en positiu en la nostra organització per a garantir l’estabilitat, continuar construint un partit obert, referent en la societat i fer encara més fort el PSPV en aquesta etapa de recuperació que comencem a viure”.