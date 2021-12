Els grups municipals de Compromís a Torrent, Picanya i Paiporta han tornat a reclamar a FGV la recuperació de freqüències de la línia 2 de metro. Segons expliquen, “s’han reduït al mínim les freqüències d’aquesta línia, fins i tot el web mateix de Metrovalencia et recomana fer transbord a Jesús des de Torrent Avinguda per a arribar a Túria, per exemple”.

La coalició també ha destacat l’anunci de la recuperació del servei de metro nocturn, una de les reivindicacions de Compromís els últims mesos, igual que la inclusió en la zona A. “Compromís feia molts anys que demanava la inclusió de l’àrea metropolitana a la zona A de metro, però amb les freqüències actuals és una mesura que no servirà per a fomentar el transport públic”, han destacat.

Compromís ha mostrat el seu malestar per una situació “que va en contra de la mobilitat sostenible i l’ús del transport públic”. Per als ecovalencianistes, aquesta situació no es pot allargar més en el temps, “quan més es necessita que hi haja moltes opcions de metro per a no concentrar un nombre excessiu de viatgeres i viatgers en els vagons i garantir, així, les distàncies de seguretat en època de pandèmia, FGV redueix les freqüències. Al nostre entendre, això no és una aposta decidida pel transport públic en l’àmbit de l’àrea metropolitana”.