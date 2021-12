Investiguen si el jove de Benaguasil va morir congelat a Formigal

La desaparició de Marcos Durá, el jove de Benaguasil de 31 anys de qui es va perdre el rastre la matinada de diumenge a Formigal, es va resoldre ahir de la pitjor manera possible. El seu cadàver va ser localitzat pels equips de cerca de la Guàrdia Civil sota un mantell de neu, sense signes externs de violència, i no gaire lluny del pub en què va estar aquella nit prenent unes copes amb un grup de xics de Castelló que havia conegut durant aquesta escapada al Pirineu aragonés. A l’espera del que dictamine hui l’autòpsia, després d’una primera inspecció ocular del cos per part del forense desplaçat al lloc, la causa més probable de la mort és una caiguda brusca de la temperatura corporal. És a dir, el jove va morir congelat.

No obstant això, serà l’autòpsia la que confirme finalment aquest aspecte i descarte per complet qualsevol altra hipòtesi. A més, se li faran proves toxicològiques, les quals hauran de ser remeses a l’Institut de Toxicologia de Barcelona, per la qual cosa el resultat definitiu d’autòpsia podria demorar-se.

El cos sense vida de Marcos va ser trobat ahir de matí en una depressió del terreny, molt prop d’on la víctima va ser vista per última vegada. Les tasques de cerca de Marcos, de qui no es tenien notícies des de la matinada de diumenge, s’havien représ a primera hora d’ahir per part del Grup de Muntanya de la Guàrdia Civil, amb l’objectiu de posar fi al sofriment de la família del desaparegut.

Però els pitjors temors dels seus familiars es van confirmar a mitjan matí quan els agents van localitzar un cadàver, que posteriorment va ser identificat com el del jove de Benaguasil.

Diversos familiars de Marcos, entre ells el seu pare i el seu germà, s’havien desplaçat fins a Osca per a seguir de prop les tasques de cerca. “De moment no sabem res, ni tan sols ens han deixat veure’l”, lamentava el seu germà. “La Guàrdia Civil ens ha dit que ens hem d’esperar al que diga l’autòpsia per a saber realment què ha passat”, afig aquest familiar.

Una de les hipòtesis dels investigadors és que el jove es desorientara, després d’haver estat bevent en un pub, quan tornava a l’Hotel Nieve Sol en el qual estava allotjat amb un amic amb qui havia viatjat des de València per a passar uns dies esquiant. En aquest local va estar acompanyat d’un grup d’amics que havia conegut en aquest mateix viatge.

Es va deixar la jaqueta i els diners

Hi ha alguns aspectes sobre la seua desaparició que no encaixen, com el fet que abandonara de manera precipitada el bar i s’endinsara en el temporal sol, deixant-se la jaqueta d’abric de color blau que portava amb les claus del cotxe en l’interior, així com els diners en efectiu i les targetes de crèdit. Així mateix, el seu vehicle, un Volkswagen Sirocco amb el qual es va desplaçar a la Vall de Tena, després de la inauguració de la temporada d’esquí a l’estació Aramón Formigal aquest pont festiu, estava estacionat en l’aparcament.

Va ser el seu company de viatge, que aquella nit s’havia quedat a l’hotel, qui, dilluns, va avisar la Guàrdia Civil que Marcos no havia tornat diumenge, per la qual cosa es va activar una cerca que no va cessar fins que ahir van localitzar finalment el cadàver.

Durant aquests dies, la neu acumulada ha dificultat les tasques de cerca, en les quals els agents de l’Institut Armat van haver de recórrer a sondes per a poder rastrejar sota la neu.

Els familiars de Marcos van destacar ahir la gran tasca de la Guàrdia Civil, “especialment del capità Emilio, la tinenta Claudia i la sergenta Silvia”, van indicar a aquest periòdic. Així com l’ajuda que els ha brindat en tot moment l’alcalde de la localitat, Jesús Gericó, i agraeixen la col·laboració de l’Hotel Nieve Sol de Formigal, en el qual estava allotjat el mort, i que s’ha fet càrrec de totes les despeses dels familiars desplaçats fins allí i de tots els amics que es van oferir a participar en la cerca de Marcos.

L’Ajuntament de Benaguasil que dirigeix Ximo Segarra va decretar el dol oficial del municipi, que es prolongarà durant tot el dijous com a mostra de respecte a la víctima i als seus familiars, molt volguts i vinculats amb el teixit social i festiu del municipi, van indicar fonts municipals.

“Des de l’Ajuntament de Benaguasil volem agrair a totes les autoritats de la Comunitat Valenciana i també de la comunitat autònoma d’Aragó, i de manera molt especial a l’alcalde de Sallent de Gallego, Jesús Gericó, la seua total predisposició per a buscar Marcos, encara que el resultat haja sigut tan dur i trist”, va publicar el consistori en un comunicat en el qual va confirmar el dol oficial durant tot aquest dijous 9 de desembre per la mort de Marcos Durá.