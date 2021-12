Mercadona apujarà el sou a la seua plantilla a partir de l’1 de gener del pròxim any per a adaptar-lo a la inflació, és a dir, amb la finalitat d’aplicar-hi la pujada de l’IPC al tancament d’aquest exercici, que es preveu que se situe al voltant del 5 %, de manera que els seus empleats no perden poder adquisitiu.

“Mercadona, com fa i ha fet sempre, incrementarà el sou dels seus treballadors conforme a l’IPC acumulat al tancament de l’any. Per tant, una vegada el coneguem, procedirem a aplicar-lo perquè les nostres treballadores i treballadors no perden poder adquisitiu”, han assegurat a aquest diari des de la companyia de supermercats, que dona faena a un total de 93.300 treballadors a Espanya.

Des de la firma presidida per Juan Roig, han destacat que és la seua responsabilitat, com a “empresa socialment responsable”, continuar aplicant iniciatives per a satisfer les persones que conformen la seua plantilla. La companyia ha precisat que, en data de hui, no pot assegurar que l’increment de l’IPC siga del 5 % al tancament de l’any.

No obstant això, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), l’índex de preus de consum (IPC) va pujar un 0,4 % al novembre en relació amb el mes anterior i va situar la seua taxa interanual en el 5,6 %, dues dècimes més que a l’octubre i el seu nivell més alt en 29 anys, a conseqüència de l’encariment dels aliments i, en menys mesura, de les gasolines. Amb la dada de novembre, la més alta des de setembre de 1992, l’IPC interanual encadena la seua onzena taxa positiva consecutiva, tal com recorda Europa Press.