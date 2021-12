Les institucions de la Comunitat Valenciana han mostrat, aquest dijous, la unitat del poble valencià enfront del terrorisme masclista i la seua “radical” oposició a un mal que en les últimes hores ha posat fi a la vida de Cristina B. M., la jove assassinada pel seu nóvio el cap de setmana passat al carrer Comte d’Altea de València.

El Consell, les Corts, l’Ajuntament de València, la Delegació del Govern, familiars i amics de l’última víctima de la violència masclista, assassinada a punyalades a València, han guardat minuts de silenci en record de la morta, i han condemnat també el crim de María Amparo, assassinada fa un any a Mislata pel seu marit, un policia local jubilat que ja es troba a la presó després d’un any d’investigació.

Membres del Govern valencià i la ministra de Ciència, Diana Morant, han guardat tres minuts de silenci enfront del Palau de la Generalitat, després dels quals la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha reivindicat que Cristina “tenia dret” a continuar cantant en el seu cor i a gaudir de la seua falla, de la seua vida, de la seua joventut i del futur que tenia al davant.

Oltra ha lamentat la “llista negra” o de “la vergonya” de dones assassinades a les mans de les seues parelles o exparelles i ha defensat la importància de mostrar la unitat del poble valencià amb les víctimes, les seues famílies i els seus amics, així com d’evidenciar l’enfrontament a les actituds “dels agressors, els assassins, els homicides i els torturadors”.

Ha indicat que les dones que pateixen violència masclista han de saber que les institucions democràtiques i la societat valenciana estan amb elles “i enfrontades radicalment al terrorisme masclista fins que el puguem véncer”.

Silenci al Palau del Temple

Per la seua banda, la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha presidit el minut de silenci que s’ha guardat al Palau del Temple de València en repulsa dels dos últims casos de violència masclista confirmats en el territori valencià, un dels quals va ocórrer fa un any però s’ha inclòs en l’estadística recentment després d’un any d’investigacions.

Calero ha mostrat la seua “repulsa i condemna” davant d’aquest nou cas de violència masclista i ha traslladat “tot l’afecte i el suport a la família i als amics” de les víctimes.

Al seu judici, “la violència masclista és un assot que ens fa mal i ens afecta com a societat” i ha lamentat que hi haja formacions polítiques que neguen la violència de gènere.