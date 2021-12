L’urbanisme a la cala de la Granadella va a colp de sentència. La nova regidora d’Urbanisme de Xàbia, Pepa Gisbert, ha ordenat ara a un dels bars que tire unes obres il·legals (uns pilars de rajola massissa per a una terrassa elevada) i corregisca un desmunt que va alterar el nivell natural del terreny, va trencar marges de pedra en sec i va suposar arrancar arbres. El bar que va fer aquestes obres sense llicència era El Llebeig (ara té nous responsables i es diu Bandideta).

L’actual regidora s’ha pres molt seriosament la sentència del TSJ que obliga a restaurar la legalitat urbanística. Ja no hi caben més recursos. El Suprem va rebutjar els que van presentar els amos i l’Ajuntament.

El plet contra aquest bar i contra uns altres de la Granadella el va presentar l’exregidor d’Urbanisme, Vicent Ortolá, que no està disposat a deixar passar ni una en aquest tram de costa. Ha acudit als tribunals per a fer anar drets els locals i també l’Ajuntament, que va detectar les irregularitats en 2002 i 2003, però no va obrir expedient urbanístic. El va incoar, el mes de juliol passat, la regidora d’Urbanisme aleshores, Isabel Bolufer.

L’Ajuntament ja avisa els amos de l’antic Llebeig que, si no demoleixen el que han construït sense llicència, els imposarà multes coercitives d’entre 600 i 3.000 euros.