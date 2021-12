L’Associació Valenciana de Consumidors i Usuaris (Avacu) ha advertit de diferències de preus de fins a 90 euros en el mateix joguet segons l’establiment comercial on s’adquirisca.

La diferència més gran que s’ha trobat és en un vehicle a bateria per a xiquets, amb un preu més barat de 259,95 euros en un dels establiments i més car de 349,95 euros en un altre, segons l’entitat de consumidors. Avacu ha dut a terme, com cada any, una presa de preus de més de 80 joguets, jocs de taula, videojocs, nines o jocs de construcció en diferents establiments i ha trobat diferències significatives entre aquests.

A més del cas del vehicle a bateria, les diferències més grans que s’han trobat enguany ascendeixen a més de 35 euros, en dos joguets de construcció. Els segueixen nou joguets la diferència dels quals està entre 20 i 30 euros, la majoria de construcció i videojocs o consoles.