La candidatura de Catalunya per a albergar la gigafactoria de bateries que planeja instal·lar Grup Volkswagen a Espanya ha quedat ressagada i les comunitats que tenen ara més opcions són Extremadura, Comunitat Valenciana i Aragó.

La situació en la qual es troba la carrera per fer-se amb aquesta infraestructura vinculada al cotxe elèctric es va abordar ahir en una reunió a Alemanya del consell de supervisió del consorci alemany, el màxim òrgan de govern de la multinacional. Fonts coneixedores de les discussions han assegurat a EFE que l’opció de Catalunya, que proposa dues ubicacions a Tarragona i Lleida, ha caigut de moment del podi de candidatures, on continuen les de les altres tres comunitats autònomes.

El grup automobilístic alemany projecta construir sis grans fàbriques de bateries a Europa fins a 2030, de les quals una es preveu que s’instal·le a Espanya, mentre que ja n’hi ha dues situades a Suècia i Alemanya.

Segons les mateixes fonts, no s’ha pres encara una decisió definitiva sobre la ubicació, per la qual cosa encara és possible que la candidatura de Catalunya, que defensen la Generalitat de Catalunya i els agents socials catalans, torne a primera línia.

De fet, una delegació de Grup Volkswagen ha visitat aquests dies els terrenys que proposa la Generalitat de Catalunya a Tarragona i Lleida, seguint una ruta que inclou també altres punts d’Espanya.

A Catalunya, els agents socials i el Govern han fet front comú perquè la planta es faça allí, donant prioritat a la raó logística —la fàbrica de Seat a Martorell (Barcelona) preveu produir 500.000 cotxes elèctrics a l’any a partir de 2025— sobre altres com la necessitat de distribuir territorialment els fons del PERTE del cotxe elèctric.