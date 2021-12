“Estem en una situació de calma tensa, les baralles tan brutals que es veien fa tres mesos no es veuen, ara són baralles més ràpides i puntuals, però el tràfic de drogues continua, encara hi ha gent delinquint, tot i que ara sembla que ho fan de manera més dissimulada”. Aquest és el diagnòstic que va fer la portaveu d’Orriols en Lluita, Mari Carmen Tarín, després de reunir-se amb els regidors.

En aquest moment, “es veuen més agents que fa tres mesos, però tampoc els mateixos que al principi, ha anat baixant el nombre d’agents i continuem notant la falta d’agents els caps de setmana i a la nit”. De fet, aquest pont “hem hagut d’avisar la Policia Nacional perquè vinguera perquè hi havia gent delinquint i no es veien cotxes malgrat que ens van prometre que hi hauria presència permanent”.

Quant a les ocupacions d’habitatges, la dirigent veïnal va lamentar que els bancs “estan poc col·laboratius”, perquè gran part dels pisos on es delinqueix estan en mans de bancs de la Sareb que, quan se’ls comunica aquest fet, diuen “però aquell pis és meu?”. Però no hi ha dubte, perquè estan pagant l’IBI, assenyalava Tarín. Quant a les administracions, “estem en un estat de punt mort, no hi ha hagut fets concrets o actuacions concretes des de l’última reunió”, diu la portaveu veïnal. En aquesta línia, Tarín va afirmar que Urbanisme els ha informat que estan fent passos concrets per a posar fi a aquest mal d’Orriols però que està costant per diverses circumstàncies.