Alberto L. H., l’advocat de 35 anys detingut per presumptament assassinar la seua parella a València, roman ingressat en la unitat de judicials de l’Hospital General de València des que la jutgessa del Jutjat de Violència contra la Dona número 2 de València va acordar el seu ingrés a la presó provisional dilluns passat.

El presumpte assassí masclista va patir politraumatismes després de caure al desllunat quan presumptament estava tractant d’escapar de l’escenari del crim. De moment, l’acusat s’ha acollit al seu dret a no declarar i l’única explicació que va donar a la Policia en el moment de la caiguda és que estava intentant robar.

La parella a penes feia tres mesos que estaven junts. Cristina B. M. i ell es van conéixer en un pub a finals de setembre i, malgrat tindre personalitats totalment oposades, van començar a eixir. “Ell és molt retret, introvertit, i Cristina era tot el contrari, pura vitalitat i alegria”, expliquen fonts de l’entorn de la parella.

Cristina planejava anar-se’n a viure amb ell

Però d’ací a pensar que podia passar una cosa així hi ha un món. De fet, acabaven de fer un viatge a París i, en els dies previs a l’assassinat, la jove estava planejant anar-se’n a viure amb el seu nóvio. Cristina s’acabava de comprar un pis per la zona de Mestalla, “vam anar juntes a prendre mides i estava molt il·lusionada”, mentre que Alberto vivia en l’àtic on es va produir el crim i que la immobiliària on ella treballava li havia trobat.

El presumpte assassí, especialitzat en dret de família, havia treballat en diversos despatxos, de l’últim d’aquests el van acomiadar fa dos mesos perquè, segons argumenten, “no tenia un rendiment adequat, anava com medicat”.

A més, tenia un contracte com a professor associat de tres hores setmanals a la Universitat de València , des de desembre de 2020, on feia classes de Filosofia del Dret i Deontologia a professionals de la seguretat. Alguns dels seus alumnes el qualifiquen de “raret” i indiquen que solia cancel·lar classes amb una certa freqüència, que substituïa encarregant treballs.

Respecte als seus problemes econòmics, amb un concurs de creditors físic des de 2019, algunes fonts els atribueixen a la seua presumpta addicció a la cocaïna.