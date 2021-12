El Consell Municipal de Cultura de Torrent ha aprovat la programació per al primer semestre de l’Auditori Vicent Torrent, “en la qual no figura cap obra de teatre en valencià”, segons ha avançat Compromís. Per a la formació, “és especialment sagnant que el valencià desaparega de les 16 obres programades, de les quals cinc pertanyen a la modalitat de teatre escolar, modalitat en la qual es representaran tres obres en anglés i dues en castellà. Tampoc hi ha cap actuació programada en valencià en altres modalitats com, per exemple, en humor i màgia, amb tres representacions íntegrament en castellà”.

“Aquesta manera d’entendre la difusió pública de les arts escèniques ens retrotrau quaranta anys arrere, quan el valencià tenia una presència merament folklòrica en els escenaris i el castellà exercia una dominació cultural supremacista”, ha explicat el portaveu de Compromís, Pau Alabajos.

Alabajos ha explicat que, des de la privatització de l’Auditori, l’any 2008, els diferents governs municipals “han anat eliminant progressivament el valencià de la programació, fins al punt en què ens trobem actualment; els nostres xiquets i xiquetes no tenen cap possibilitat d’assistir al teatre en la llengua pròpia de Torrent”. A més, ha destacat que amb aquesta manera d’entendre la cultura, “s’està privant una part important de la societat torrentina de la seua llengua materna, alhora que s’està incomplint de manera reiterada el Reglament municipal del valencià, vigent des de l’any 2005, que especifica clarament, en l’article 16. Promoció Social, que: “L’Ajuntament de Torrent haurà de promoure l’ús del valencià en totes les dependències municipals centrals, en els serveis culturals, els serveis educatius i esportius, les empreses arrendatàries de serveis públics, els serveis assistencials, les festes locals, etc. Igualment, haurà de promoure’s el valencià en els àmbits de comunicació propis (butlletí d’informació municipal, la resta de revistes municipals, ràdio, etc.) fins a aconseguir una normalització total”.

Finalment, la programació de l’Auditori va ser aprovada amb els vots a favor de PSPV, Ciutadans i Partit Popular, i el vot en contra de Compromís.

D’altra banda, fonts municipals afirmen que “no és cert que no hi haja res en valencià”; de fet, l’excel programàtic del consistori “preveu fins a nou” muntatges. “Després de valorar la programació que envia l’empresa que gestiona l’Auditori, que passa pel Consell de Cultura, es va fer aquesta apreciació des del mateix Consell i la Delegació de Cultura va enviar a l’empresa un suggeriment d’afegir més obres en valencià, tant per a adults com infantils, a la qual cosa l’empresa ja ha contestat dient que ja n’ha afegit a la programació. Aspecte que s’ha comunicat al Consell”, assenyalen les mateixes fonts. “En cap cas es mostra menyspreu ni s’expulsa i, per a això, hi són els consells, per a treballar, no per a fer notes de premsa sense cap ni peus. A més, cal tindre en compte que aquesta programació és semestral i que queden 6 mesos més per programar. I que hi ha més actuacions musicals i per a xiquets que són en valencià”, asseguren.