La consellera de Transparència, Participació i Cooperació, Rosa Pérez, ha sigut reelegida com a coordinadora general d’Esquerra Unida del País Valencià. La seua candidatura ha obtingut el 65 % dels vots enfront de la que encapçalava el regidor de Sagunt, Roberto Rovira, que s’ha emportat l’altre terç.

Pérez continuarà quatre anys al capdavant d’EUPV després que, en les eleccions de 2019, apostara per la coalició amb Podem, de la qual va sorgir Unides Podem, i aconseguira entrar per primera vegada en la seua història en el Consell, a més de dues diputades autonòmiques (la mateixa Pérez i Estefania Blanes, per Alacant).

La consellera va ser triada coordinadora general l’abril de 2018, quan era diputada provincial en la Diputació. En aquella ocasió, va aconseguir el 53 % dels vots del Consell Nacional, on l’altra candidatura, en aquell moment encapçalada per Rosa Albert, va decidir no presentar-s’hi, després d’un procés d’elecció que va evidenciar el xoc entre els dos blocs.

En aquesta ocasió, el 65 % de vots a favor de Pérez i la seua candidatura han permés millorar el seu suport intern. No obstant això, la seua llista per a l’executiva ha obtingut 10 punts menys que l’informe de gestió elaborat per la mateixa direcció, que ha obtingut un 75 % de vots favorables.