Les conselleries de Sanitat i Educació han enviat, aquest matí, una circular explicativa als col·legis valencians en la qual s’aporten els detalls sobre com s’ha organitzat la imminent campanya de vacunació contra la covid entre els xiquets de 5 a 11 anys que comença aquest dimecres. En el document, a més d’aportar informació sobre la vacuna, els possibles efectes adversos i resoldre dubtes, s’adjunten les autoritzacions que els pares, mares, tutors o representants legals han de presentar “de manera urgent” perquè la vacunació comence aquest mateix dimecres.

Així, segons la circular, la informació ha de distribuir-se des dels col·legis a les famílies “de manera urgent”, hui mateix, perquè els col·legis tinguen la documentació signada “per les famílies al llarg del matí del dimarts dia 14 de desembre”, ja que no es podrà vacunar “a ningú que no dispose de l’autorització signada”.

Tal com va avançar la Conselleria de Sanitat dijous passat, hui es preveu rebre les primeres 150.000 vacunes pediàtriques de Pfizer (les úniques aprovades per l’Agència Europea de Medicaments per als xiquets d’aquestes edats i que porten un terç de la dosi de les dels adults) i despús-demà es vol començar a vacunar “tot l’alumnat del centre que curse estudis entre 4t i 6é d’Educació Primària” i, amb caràcter prioritari, els xiquets amb problemes d’immunodeficiències i aquells “de 5 i 11 anys que estiga matriculat en els centres específics d’Educació Especial i en les aules específiques d’Educació Especial situades en els centres educatius ordinaris”.

La resta, els xiquets sense patologies prèvies de 5, 6, 7 i 8 anys hauran d’esperar a gener, ja que el total del grup que cal vacunar són uns 350.000 xiquets.

Un espai per a vacunar i un altre per als 15 minuts d’espera

En el document que s’ha enviat aquest matí, que signa la secretària autonòmica de Salut Pública, Isaura Navarro, i el secretari autonòmic d’Educació, Miguel Soler, es demana als col·legis que preparen un “espai com a punt de vacunació”, que, si pot ser, tinga entrada i eixida diferenciades. “Es disposarà d’una àrea d’identificació prèvia a la vacunació” per a comprovar que les autoritzacions estan signades i també es demana als col·legis que habiliten un “espai pròxim per a l’espera postvacunació i l’atenció, per part del personal sanitari, de qualsevol esdeveniment advers que es puga produir després de la vacunació” i en el qual els xiquets hauran d’esperar 15 minuts.