La Conselleria d’Economia, sota l’òrbita de Compromís, ha obert l’aixeta del teletreball en la Generalitat. El departament que dirigeix Rafa Climent ha remés a la Direcció General de Funció Pública una proposta perquè puguen treballar de manera telemàtica al voltant de 400 funcionàries i funcionaris, és a dir, pràcticament la meitat de la plantilla. Es tracta de tots els llocs susceptibles de teletreball a l’empara del nou decret aprovat per la conselleria que dirigeix Gabriela Bravo el mes de març passat, després d’un important estira-i-arronsa amb les conselleries de Compromís que, en el seu moment, van presentar batalla quan el Consell va anar decretant el retorn gradual de la plantilla després de baixar la incidència del coronavirus a la Comunitat Valenciana. A més, la norma va ser polèmica i va estar bloquejada durant setmanes perquè els socis del PSPV i, en particular, la Conselleria d’Economia la considerava excessivament restrictiva.

De fet, la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques que dirigeix Gabriela Bravo va haver de renegociar, en diverses ocasions, el contingut del decret i salvar al·legacions i informes jurídics contraris fins a arribar a un acord. El decret obria la porta al fet que les conselleries presentaren una proposta perquè el seu personal teletreballara un màxim de tres dies a la setmana. No obstant això, al no remetre la pandèmia, Justícia va abordar el teletreball en l’Administració per la via de l’excepcionalitat, és a dir, va anar decretant un percentatge màxim de persones que podien treballar de manera no presencial. Des d’octubre, tot el personal funcionarial està treballant físicament en els seus llocs, ja que Funció Pública va donar per tancada la situació d’excepcionalitat que encara mantenia en teletreball un terç de la plantilla.

Ara, Funció Pública haurà de donar el vistiplau al document d’Economia i, una vegada publicat, les persones interessades que ocupen els llocs susceptibles de teletreball, sol·licitar el teletreball, ja que aquest és voluntari.

Segons ha sabut aquest diari, altres conselleries estan treballant en aquests programes i, de fet, estaven a l’espera que Economia trencara el gel. La Conselleria ha anat a màxims, ja que en la seua proposta, pactada amb els sindicats, apunta al fet que no és necessari establir un màxim de llocs. A més, assenyala que el decret aprovat ja conté limitacions per a alguns llocs i que, per tant, descomptant aquests, la resta són susceptibles de teletreballar. Fonts d’Economia van indicar que afectaria, per tant, la meitat de la plantilla actual, ja que hi ha llocs, com els d’atenció al públic, que no són susceptibles de ser inclosos en el programa. Respecte als llocs d’alt nivell funcionarial (nivell 30) objecte de polèmica, ja que el primer esborrany de la conselleria de Bravo els excloïa, Economia els inclou com a susceptibles de teletreball, encara que, això sí, només cinc dies al mes.