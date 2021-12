La plaça de Bruges es prepara per a l’obertura amb paviment multicolor

La primera fase de les obres de reordenació de les places del Mercat i Ciutat de Bruges, que comprenen la façana posterior del mercat modernista i l’església dels Sants Joans, entra en la recta final i ja es prepara, per a abans de Nadal, la reobertura d’aquest espai nou, tal com van demanar els venedors. Després de nou mesos en obres, les tanques comencen a retirar-se i ja es pot apreciar l’aspecte que tindrà aquest caòtic espai urbà en el qual es va detindre el projecte de prolongació de l’avinguda de l’Oest de 1907 de Federico Aymamí. Amb la reforma en curs, la plaça de Bruges serà finalment una plaça.

Com va ocórrer amb la tala de l’arbratge a Maria Cristina i la façana de la Llotja, el nou paviment multicolor que s’hi està instal·lant també ha causat sorpresa entre els vianants. El paviment està dissenyat a base de diferents tipus de pedra, formes i colors i ja han quedat a la vista unes àmplies superfícies repavimentades, entre les quals hi ha el front de l’entrada principal i l’escalinata de la Llotja.

El paviment és un dels elements clau del projecte “Confluències” de les arquitectes Blanca Peñín i Elisabet Quintana, que van guanyar el concurs d’idees per a la reforma de les monumentals i cèntriques places del Mercat i Bruges.

En la reforma de les places s’utilitzen fins a quatre tipus de paviments diferents per a remarcar i diferenciar els tres monuments de l’entorn (la Llotja, el Mercat Central i l’església dels Sants Joans).

El paviment és un dels elements que visualment intenta ordenar i connectar els diferents espais sense desequilibris entre la façana davantera i la posterior. En el paviment destaca igualment un tipus de rajola fosca que remarca els camins d’aigua o sistemes de drenatge de la plaça.

Mentre que en l’entorn del Mercat Central s’ha instal·lat un paviment granític en forma de llamborda de color vermellós, ocre i gris, per a l’entorn dels Sants Joans s’ha optat per una pedra de tonalitats grises, mentre que a la Llotja predominen les rajoles en tons ocres. El contrast entre els diferents tipus de paviment es nota especialment en punts com la unió del carrer Vell de la Palla amb la plaça del Mercat.

Els paviments “acompanyaran els recorreguts de les persones i dotaran cada un dels elements patrimonials de l’àmbit d’un entorn adequat”, explica la memòria del projecte. Els diferents sòls “enaltiran” les joies gòtiques, barroques i modernistes que conviuen en aquesta àrea i en facilitaran la lectura. L’objectiu és “recuperar un embolcall únic per a cada edifici que, al seu torn, establisca un diàleg amb l’entorn”.

A mesura que avancen les obres, s’han hagut de modificar alguns detalls com les dimensions de l’escalinata que es construirà enfront de les “covetes” de Sant Joan per a realçar-les i dignificar aquests antics locals comercials que la iniciativa privada té previst convertir en mercat d’artesania.

També s’ha hagut de modificar la instal·lació dels bàculs de la plaça per a integrar les càmeres de vigilància previstes per la Regidoria de Recursos Culturals per a evitar el vandalisme en els monuments. Les 11 grans jardineres-escocells previstos a la plaça Ciutat de Bruges també han sigut modificats per a reduir-ne la grandària, per motius de seguretat, atesa la seua proximitat als recorreguts per als vianants i de circulació de vehicles de servei del mercat.