Víctor Soler no estarà sol en la carrera per la presidència del Partit Popular de Gandia, que es dirimirà en l’onzé congrés local d’aquesta formació, que se celebrarà el 22 de gener. La militant Alexia Herranz va anunciar ahir en un comunicat, i tal com va confirmar després verbalment a aquest periòdic, que es convertirà “en la primera dona transsexual” que aspira a la màxima responsabilitat d’una agrupació local del PP.

La seua condició de transsexual no només ha sigut revelada per ella, sinó que ahir va accentuar aquest fet quan va assegurar que en el seu propi partit ha sigut “atacada” amb comentaris transfòbics que van portar-la a dimitir de l’executiva de Noves Generacions del PP, en la qual, durant algun temps, va exercir la secretaria de Diversitat.

Herranz assegura que, amb 15 anys, va prendre “la decisió més difícil i important de la meua vida”, que va ser convertir-se en dona, la qual cosa va definir com “la millor versió de mi mateixa”. Des d’aleshores, afig, “he hagut de lluitar contra aquesta societat que no acabava d’entendre’m i iniciar la meua transició cap a la dona forta i lluitadora en la qual crec haver-me convertit, treballant per una societat més lliure i diversa, on cada persona puga desenvolupar-se lliurement sense haver de justificar la seua identitat, la seua orientació o les seues idees”.

L’aspirant a presidir el PP de Gandia en el congrés de gener està estudiant Ciències Polítiques i Administració Pública perquè, segons assegura, “la meua vertadera passió és lluitar per una societat més justa”.

Afiliada al PP des de l’any 2017, per a ser proclamada candidata a la presidència haurà de presentar un nombre d’avals equivalent al 5 % dels afiliats de Gandia, xifra que encara es desconeix perquè la direcció provincial està supervisant el pagament de les quotes per part dels inscrits per a determinar qui hi està al corrent i qui queda exclòs d’aquest procés congressual. Alexia Herranz va assenyalar ahir a aquest periòdic que, en els congressos provincial i autonòmic, va votar per Vicente Mompó i Carlos Mazón, respectivament, i ja ha sol·licitat ser informada de quantes signatures ha de reunir per a situar-se en la carrera per presidir el partit localment.

“En els últims anys, he vist com les grans dones del partit han liderat amb valentia i força els projectes del Partit Popular, per això, després de llegir Esperanza Aguirre i veure amb sorpresa la magnífica campanya electoral d’Ayuso, la meua consciència no m’ha permés prendre una altra decisió que no siga la de presentar-m’hi com a candidata, atés que l’actual direcció del partit ha humiliat i ha apartat gran part dels afiliats de tota la vida”, indica en el seu comunicat.

Alexia Herranz conclou confessant que no ho té fàcil per a aconseguir l’objectiu. “Sé que el congrés està convocat a la mesura de la direcció actual i que no hi tinc moltes opcions”, indica, i afig que “en aquesta vida, mai he renunciat a defensar els meus ideals, els quals estan representats pel Partit Popular i que no veig en la direcció actual”.

A manera d’avanç del programa amb el qual aspira a presidir el Partit Popular de Gandia, assenyala que vol “tornar a unir i reconstruir un partit fort amb ganes de treballar i amb projecte per a defensar la nostra ciutat del nacionalisme catalanista i del comunisme que patim”, conclou el seu comunicat.