L’alcalde de València, Joan Ribó, va valorar ahir els avanços en la negociació per a la compra de l’històric edifici de Correus de la plaça de l’Ajuntament, operació que ja va avançar aquest diari l’octubre de 2020. Ribó va assegurar que l’Ajuntament no plantejarà a priori cap ús per a l’edifici i va apuntar que ha de ser l’amo, en al·lusió a la Generalitat, el que diga en què pensa convertir aquest edifici, per al qual s’han suggerit usos relacionats amb la cultura i la innovació.

Ateses les grans dimensions d’aquest senyorial edifici, que ocupa una illa sencera de la plaça i que va ser sotmés a una restauració fa uns anys, l’alcalde va plantejar la idea d’un possible “ús compartit” per part de la Generalitat i el consistori. Per a l’alcalde, de Compromís, l’Ajuntament i la Generalitat podrien subscriure “acords de cessió, si no de tot, sí d’una part de l’edifici”, dirigits a propiciar una administració i uns serveis “més pròxims” al ciutadà. L’edifici ocuparà un lloc destacat en la renovada plaça de l’Ajuntament, objecte d’un concurs d’idees que el consistori va llançar l’agost passat i al qual s’han presentat 23 despatxos d’arquitectura i de paisatge. La vicealcaldessa, Sandra Gómez, va explicar que la Generalitat “està concretant” quins seran els usos de l’edifici. “S’estan estudiant diverses propostes que la Generalitat comunicarà en el seu moment”, va afegir la vicealcaldessa socialista, que va recalcar la coordinació entre totes dues administracions perquè l’ús “no només respectara l’esperit de conversió en zona de vianants” del projecte que impulsa l’Ajuntament de València, sinó que fomentara el “caràcter obert i social” i hi aportara “més contingut”. “Ací entraria l’ús cultural i social”, va afegir Gómez, que va insistir que l’ús que es done a l’edifici “ha de ser atractiu i convertir-se en un element de tracció per a fer valdre aquesta plaça”. L’edifici històric de Correus en el centre de la ciutat, un dels més singulars de la plaça de l’Ajuntament, tal com va informar aquest diari, passarà a les mans de la Generalitat d’ací a uns dies. La negociació que l’Administració autonòmica manté des de fa mesos amb l’empresa pública estatal està “molt avançada” i s’espera que l’acord puga tancar-se abans que acabe l’any, confirmen fonts del Consell a aquest diari. L’immoble, que ocupa una illa i dona nom a un dels carrers sobre els quals recau, serà recuperat així per a la capital i els ciutadans, ja que l’objectiu és dotar-lo, en la seua nova vida, d’un ús cultural. Altres edificis per ocupar En qualsevol cas, el de Correus no és l’únic edifici singular que té l’Ajuntament en propietat, o que està prop d’estar-ho, en el centre de la ciutat. El més destacat és la vella Delegació d’Hisenda del carrer Guillem de Castro, la propietat de la qual s’està tancant aquestes setmanes amb el Ministeri d’Hisenda. Concretament, s’està valorant el seu estat per a taxar-lo i tancar l’operació. També està pendent de ser ocupat el monestir de Sant Vicent de la Roqueta, al carrer Sant Vicent, al costat de la plaça d’Espanya. L’edifici ha sigut completament restaurat i està a l’espera de ser ocupat. En tots dos casos, ja s’ha pres la decisió de donar-los un ús administratiu. La vella Delegació d’Hisenda serà ocupada, amb tota probabilitat, pel servei tributari de la ciutat, mentre que la Roqueta albergarà dependències de la Regidoria de Cultura, bàsicament.