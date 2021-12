La Conselleria de Sanitat ha detectat el primer cas de la variant òmicron del coronavirus a la Comunitat Valenciana. Segons acaben d’informar, el primer cas és un contagi d’un pacient amb malaltia lleu que s’ha seqüenciat a l’hospital d’Elx.

Així i tot, i segons ha informat la Conselleria, el probable origen del contagi és un àpat a València i el pacient no hauria viatjat a cap país de risc.

El contagi localitzat a Elx seria el 39é confirmat a tot Espanya mitjançant seqüenciació, després que hagen aparegut casos en diverses comunitats. Madrid va detectar el primer contagi d’òmicron a Espanya el 29 de novembre. Després van arribar-ne més a Catalunya, Galícia i Extremadura, per la qual cosa era qüestió de temps que els equips de seqüenciació genòmica valencians trobaren algun infectat amb òmicron.

Transmissió comunitària

Si es confirma la manera en què es va produir el contagi d’aquest pacient, es tractaria d’un cas de transmissió comunitària, la qual cosa fa pensar que aquesta nova variant del virus ja estaria circulant lliurement per la Comunitat Valenciana, encara que no s’hauria detectat fins ara, ja que la persona infectada no ha viatjat a cap dels països on se sap que aquesta variant del virus és predominant.

Segons l’últim informe del Ministeri de Sanitat sobre les variants de SARS-CoV-2 a Espanya, la majoria dels 36 contagis confirmats (19) serien ja de persones sense vincles amb viatges a països considerats d’alt risc, la qual cosa confirmaria que òmicron ja hi circula lliurement. A més, altres països han confirmat dos casos en viatgers procedents d’Espanya, la qual cosa reforça aquesta teoria. Els altres 17 casos detectats fins ara sí que eren viatgers procedents de Sud-àfrica (país que va fer l’avís d’alarma sobre l’aparició d’aquesta nova variant) o els seus contactes estrets.