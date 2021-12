El Ministeri d’Afers exteriors d’Espanya treballa per a “trobar el mecanisme més eficaç” per a enviar vacunes contra la covid-19 als campaments sahrauís, que arriben a la població i que puguen ser inoculades.

Els campaments es troben en el sud-oest d’Algèria des de fa més de quaranta anys, arran del conflicte sobre el Sàhara Occidental, antiga colònia espanyola la sobirania de la qual reclama el Marroc.

El senador Carles Mulet, de la formació d’esquerra Compromís, havia preguntat al Govern espanyol per què Espanya no ha donat encara ni una sola vacuna als territoris del Sàhara Occidental, malgrat que la regió es considera “prioritària” en l’estratègia de “vacunació solidària” definida per l’executiu.

En la seua pregunta parlamentària, Mulet ha recordat que el Front Polisario adverteix que “hi ha una raó política per al bloqueig de l’ajuda”, a conseqüència de la qual cosa només el 0,56 % dels refugiats sahrauís ha rebut la vacuna contra la covid-19.

En la seua resposta, el Govern assenyala que Espanya és un dels països líders en el món en donació de vacunes contra la covid-19, tant mitjançant el mecanisme Covax de l’ONU com bilateralment, especialment a l’Amèrica Llatina.

L’executiu espanyol detalla que la donació “implica un pla logístic i legal específic per a cada context humanitari, que s’ha d’acordar amb una contrapart humanitària que puga assumir les complexes responsabilitats sanitàries i legals”.

En aquest sentit, Exteriors treballa amb el Ministeri de Sanitat i la cooperació espanyola per a “elaborar una estratègia conjunta”.

“Està prevista la donació de vacunes a la població sahrauí i el Ministeri treballa per a trobar el mecanisme més eficaç que permeta que les dosis arriben a la població i aquestes puguen ser inoculades”, apunta, sense posar data a la donació.

Espanya s’ha compromés a donar 50 milions de vacunes abans del primer trimestre de 2022, de les quals 20 milions es distribuiran en països africans, segons dades d’Exteriors.

El contenciós sobre el Sàhara Occidental va començar en 1975 quan el Marroc es va annexionar un territori d’aquesta antiga colònia espanyola, mentre que el Front Polisario va proclamar unilateralment la República Àrab Sahrauí Democràtica i, des dels camps de refugiats sahrauís a Algèria, va declarar la guerra al Marroc.