La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) s’ha concentrat hui davant de la seu del PSPV a la ciutat de València per a reclamar que el partit, a nivell nacional, done suport a la tramitació de la llei d’habitatge que proposen els col·lectius socials. La votació té lloc aquesta vesprada al Congrés dels Diputats i es produirà al final de la sessió.

La llei de garantia del dret a l’habitatge digne i adequat té de moment el suport de 8 partits (Compromís, Bildu, ERC, CUP, Unides Podem, Més País, BNG i Nova Canària) i signen aquesta proposta CCOO i UGT, a més dels sindicats pel dret a l’habitatge, la PAH, CGT i altres associacions i entitats.

El portaveu de PAH València, José Luís González, ha reclamat que “després de 12 anys de lluita, encara no s’ha escoltat en directe al Congrés el moviment per l’habitatge digne” i ha demanat que “no se’ns remeta a esmenes perquè hi ha una gran diferència entre el seu plantejament i el nostre”.

Aquesta iniciativa planteja que “el dret a l’habitatge ha de ser subjectiu, és a dir, que es puga reclamar en un jutjat”, explica González. A més d’això, la PAH reclama “la prohibició dels desnonaments sense alternativa residencial i l’obligació dels grans tenidors de fer contractes assequibles en aquests casos, la garantia de subministraments bàsics (que no es puga tallar la llum, l’aigua i el gas), i un índex de referència de preus del lloguer en les zones tensionades”.

“Després de 12 anys de lluita, encara no s’ha escoltat en directe al Congrés el moviment per l’habitatge digne”

González denuncia que “és necessari un parc públic d’habitatge fort i que es construïsca sobre la base dels habitatges buits de la Sareb i els que la banca rescatada deu a la societat”, i demana eliminar “instruments com les socimis, que permeten a grans empreses de capital estranger acollir-se a un règim fiscal molt beneficiós per a elles”.

Dret constitucional

Segons el portaveu de la PAH, “el tema de l’habitatge no és una cosa partidista. Parlem de drets i competeix i ha de preocupar a tots els partits. Perquè, per a vertebrar una societat, fa falta que hi haja habitatge públic, que ara mateix és inexistent”. González ha reclamat també el vot dels partits a la dreta de l’arc parlamentari per a “portar avant una norma que garanteix un dret constitucional”. A més, ha demanat que el PSOE “estiga a l’altura d’aquesta gravíssima emergència residencial, que, en aquest moment, deixa 1.371 desnonaments en l’últim trimestre a la Comunitat, segons les dades del Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

La plataforma ha apuntat que “l’habitatge és responsabilitat de tots, no només dels huit partits que han donat suport a la nostra proposta. És una necessitat bàsica que no entén d’ideologia”.