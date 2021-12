El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha demanat “corresponsabilitat” als ciutadans per a frenar els contagis per covid-19 i ha descartat, de moment, noves restriccions: “És difícil que puga haver-hi mesures de marxa arrere”, ha dit.

Puig s’ha pronunciat en aquests termes en declaracions als mitjans de comunicació després de presidir la reunió de la comissió de seguiment del programa “Bo viatge Comunitat Valenciana”, en ser preguntat per la possibilitat d’implantar noves restriccions a la Comunitat Valenciana.

Sobre aquest tema, Puig opina que, en aquests moments, és “fonamental” la “corresponsabilitat”, així com l’ús de la mascareta, continuar ventilant espais tancats i ser “molt prudents” respecte als contactes socials.

“Si tots som corresponsables, anirem per bon camí. És molt difícil que puga haver-hi mesures de marxa arrere”, ha asseverat el president, que ha avançat que aquest dimecres hi haurà una reunió de la comissió d’experts per a abordar la situació per covid.

A més, ha indicat que, amb el certificat covid, “roman clarament la sensació que existeix la pandèmia” i ha agregat que continua avançant la vacunació.

“La corresponsabilitat és fonamental. No pot haver-hi la sensació permanent que el que fas és simplement perquè et diuen que ho has de fer”, ha afegit.