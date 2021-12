El presumpte assassí masclista de Cristina, la jove de 30 anys el cadàver de la qual va ser trobat el passat 4 de desembre cosit a ganivetades en un àtic del carrer Comte d’Altea de València, tal com va avançar en exclusiva l’edició digital de Levante-EMV, ja es troba en la Unitat d’Infermeria del centre penitenciari de Picassent després que hi fora traslladat ahir a la vesprada des de l’Hospital General de València, on ha romàs ingressat una setmana després que la jutgessa de Violència sobre la Dona acordara el seu ingrés a la presó provisional, comunicada i sense possibilitat de fiança, el dilluns 6 de desembre.

Alberto L. H., l’advocat de 35 anys detingut com a presumpte autor de l’assassinat de la seua parella, haurà de comparéixer dimecres que ve davant del Jutjat de Violència sobre la Dona número 1 de València, que instrueix la causa, perquè aquest jutjat ratifique —que seria el més normal— o no la mesura cautelar adoptada per la jutgessa que estava de guàrdia el dia que la comissió judicial es va desplaçar a l’Hospital Doctor Peset de València a prendre-li declaració. Aquesta compareixença podria fer-se per videoconferència des del centre penitenciari per a no haver de traslladar el presumpte assassí, encara convalescent per les lesions que va patir en les extremitats inferiors després de caure pel desllunat de la finca quan presumptament tractava de fugir de l’escenari del crim a la recerca d’una presumpta coartada.

De fet, és per aquest motiu pel qual s’ha retardat el seu trasllat a presó una setmana, fins que ha sigut intervingut quirúrgicament de la fractura òssia en una cama. Una vegada operat i superats els primers dies, els metges van autoritzar el seu trasllat, que es va materialitzar ahir a les sis de la vesprada en una ambulància, sota custòdia de la Guàrdia Civil, fins al centre penitenciari de Picassent.

De moment, el presumpte assassí no ha volgut donar cap explicació sobre els fets, ni al Grup d’Homicidis de la Policia Nacional ni al Jutjat de Violència sobre la Dona, després d’acollir-se al seu dret a no declarar. En els pròxims dies, haurà de ser explorat per dos forenses experts en psiquiatria de l’Institut de Medicina Legal, que hauran de valorar el grau d’imputabilitat del detingut i si tenia afectades les seues capacitats en el moment d’acoltellar presumptament la seua parella, en el cos de la qual els forenses van comptabilitzar més d’una trentena de lesions infligides amb almenys tres armes.

També s’està a l’espera dels resultats biològics de l’anàlisi de sang practicada al sospitós, per si haguera consumit alguna classe de substància estupefaent. No obstant això, com aquesta prova se li va realitzar una vegada trobat el cadàver de la seua víctima —més de 24 hores després de presumptament cometre el crim—, no es podrà establir el grau d’afectació de la droga en el moment dels fets, però sí el fet de si és consumidor habitual o no de cocaïna.