Volkswagen aposta per Parc Sagunt II per a la seua gigafactoria de bateries de cotxe elèctric. La multinacional alemanya vol aprofitar les connexions i el terreny lliure en l’ampliació del parc logístic per a produir les cel·les que equiparan les bateries dels cotxes elèctrics que té previst produir a Catalunya i Navarra. El Govern és més partidari que la planta vaja a Extremadura, si bé l’empresa germànica prefereix Sagunt perquè redueix costos i té accés a personal qualificat. A més, el projecte de Volkswagen és paral·lel al que lidera Power Electronics i fonts coneixedores del procés de concessió insisteixen que “no és excloent i València pot acabar amb dues plantes”.

Volkswagen, tal com va informar Levante-EMV, ha descartat instal·lar la gigafactoria a Catalunya. Les mateixes fonts van explicar que la companyia no ha trobat els terrenys que necessita a Catalunya, malgrat l’interés de la Generalitat catalana. El grup alemany també rebutja portar la inversió a Aragó i es planteja, com a alternatives més viables, València i Extremadura. El Govern vol que la gigafactoria acabe construint-se a Extremadura per raons polítiques (vol repartir els fons de reconstrucció, compensar la coneguda com l’Espanya buidada i evitar el rebuig social perquè allí s’extraurà el liti), però Volkswagen veu amb millors ulls l’opció valenciana, ja que li permet reduir al màxim els seus costos logístics.

La multinacional té al cap produir 500.000 vehicles elèctrics a l’any amb la marca Seat a les instal·lacions de Martorell i 400.000 més de Volkswagen en la planta de Landaben (Navarra). Segons els seus càlculs, en 2030 caldran tres centres de producció de bateries per a tindre una capacitat d’entre 69 i 72 gigawatts/hora, el mínim necessari per a equipar el milió i mig de cotxes elèctrics que es calcula que eixiran de les plantes espanyoles.

La planta que es planteja per a Sagunt s’obriria l’any 2026, segons els terminis marcats pels directius de la companyia fa nou mesos. La iniciativa s’ha articulat mitjançant un PERTE (projecte estratègic per a la recuperació i transformació econòmica) i per mitjà d’un consorci que integra una quinzena de companyies, entre les quals hi ha Iberdrola, Telefónica i CaixaBank, i altres del mateix sector de l’automoció com Ficosa, Gestamp, Sesé i Grupo Antolín.

La planta de València acolliria la fabricació de les cel·les, que són el cor de les bateries. L’assemblatge final (la col·locació de les cel·les en la carcassa) es faria a Catalunya. La planta valenciana comportaria una inversió de 2.000 milions d’euros (una part important d’aquests procedents dels fons europeus de reconstrucció) i la creació d’entre 3.000 i 5.000 llocs de treball.

Consorci valencià

Paral·lelament, la Generalitat Valenciana impulsa el consorci liderat per Power Electronics al voltant d’un altre PERTE, però sempre ha defensat que la seua proposta no és excloent. En aquest sentit, les fonts consultades per aquest periòdic van insistir que el projecte liderat per Power Electronics és complementari al de Volkswagen. Al consorci valencià han entrat Ford, Stadler, Iberdrola, Zeleros, UBE, CEV Technologies, IDOM, Ampere Energy (que té una planta de bateries al costat de Sagunt), Nutai, Astondoa, Grupo Segura, Endurance Motive, Fácil Solutions, Grupo Valautomoción, Grupo Gimeno, Inelcom Technology, ITERA Mobility Engineering, HESS, INFAMOL, Mettecno, Torrecid i Witrac.

Ford confia en l’Aliança Valenciana de Bateries

Ford forma part de l’Aliança Valenciana de Bateries, el consorci impulsat per la Generalitat i liderat per Power Electronics que promou un projecte paral·lel de gigafactoria de bateries. El Govern fa 3 anys que treballa amb l’equip de la Conselleria d’Economia perquè el projecte prospere. Volkswagen i Power Electronics lliguen la construcció de les seues plantes a la concessió dels fons de reconstrucció. La setmana passada, Europa va autoritzar el Govern a destinar 3.000 milions d’euros dels fons de reconstrucció a l’impuls del cotxe elèctric. La Unió Europea considera que fan falta 10 gigafactories en tot el continent per a fer front a l’electrificació del transport. El pla de l’Administració preveu, en una primera fase, disparar el nombre de carregadors i, en una segona fase (entre 2023 i 2026), la posada en marxa de les gigafactories.