La ministra d’Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero, ha assegurat aquest matí en la sessió de control al Govern al Congrés que, òbviament, sí que hi haurà més diners en el nou sistema de finançament autonòmic, el debat del qual acaba d’obrir el Govern amb la presentació d’una proposta per a la reforma del criteri de població ajustada, que serà un dels fonamentals del nou model.

“Sí, és obvi que el sistema haurà de nodrir-se de més recursos per a gestionar de manera adequada els serveis públics”, ha dit Montero al Congrés.

En una resposta al diputat de Compromís Joan Baldoví, Montero ha assegurat, a més, que, malgrat l’estudi publicat per la Fundació d’Estudis d’Economia Aplicada (Fedea), el document que ha presentat el Govern no permet fer un rànquing d’autonomies que guanyaran o perdran amb el finançament nou, encara que hi haja algú que ho faça, en referència a Fedea.

Montero ha dit que Hisenda espera les aportacions de les autonomies, fins a finals de gener, per a saber exactament el pes que tindran totes les variables que condicionen el sistema, com la despesa en educació, sanitat, política social, dispersió o insularitat, ha mencionat.

Montero assegura que la proposta d’Hisenda preveu molts dels elements que històricament ha reivindicat la Comunitat Valenciana, des del primer estudi dels experts, en el qual ja es plantejava la necessitat d’incrementar els grups de població sobre els quals s’estudia la despesa en sanitat i que en la proposta del Govern passen de set a 20, encara que ha insistit que la població ajustada és una de les variables del model, però no és el resultat final.

Segons la ministra, el que importa és posar-se d’acord en les variables que pressionen a l’alça les necessitats de despesa, però que, fins que no estiga completat el model, no es pot saber quina autonomia n’eixirà beneficiada o no, motiu pel qual ha demanat rigor.

Baldoví ha tingut una agarrada amb la bancada popular després d’unes paraules del número dos del PP, Teodoro García Egea, que demanava a l’esquerra que demanara perdó després de l’arxivament de la causa contra l’equip de Rita Barberá a l’Ajuntament de València. Baldoví ha respost que hi ha tres expresidents de la Generalitat imputats, diversos vicepresidents, una vintena de consellers, presidents de les diputacions i alcaldes, i ha dit que la bancada popular té la pell molt fina.