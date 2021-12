La secretària del Grup Municipal del PP de València i alter ego de l’exalcaldessa de València, Rita Barberá, Maria del Carmen García-Fuster, seguirà investigada pel presumpte blanqueig de capitals i el suborn que va cometre en les eleccions de 2011 en manejar diners presumptament opacs que no ha aclarit la instrucció. En una resolució notificada hui a les parts, els magistrats de la Secció Quarta de l’Audiència de València Pedro Castellano, Isabel Sifres i Pilar Mur decideixen arxivar la causa del barrufeig (el blanqueig de capitals en xicotetes quantitats) respecte a Mari Carmen García-Fuster, però la mantenen investigada pel presumpte delicte de blanqueig de capitals i suborn que presumptament hauria comés amb motiu de les eleccions de 2011.

Com recorden els magistrats, García-Fuster “apareix involucrada, al costat de l’investigat Alfonso Grau, en la percepció de diners d’origen desconegut però vinculat a cobraments d’empreses per treballs no demostrats o realitzats amb sobrecost”. A la secretària del Grup Municipal del Partit Popular de València se li van descobrir, recorden els magistrats en la interlocutòria, “notes manuscrites i diners descoberts”, els quals es consideren “racionalment i indiciàriament procedents d’una activitat delictiva” i que García-Fuster “posseïa i manejava” sense haver aportat una explicació coherent que descarte els indicis esmentats. Per això, els magistrats consideren que la causa ha de seguir contra ella pel que fa al delicte que se li atribueix en les eleccions de 2011, però s’arxiva la causa respecte al barrufeig, com va succeir ahir amb 13 exregidors i exassessors, als quals s’ha sumat hui una altra remesa d’actuacions que arxiven la causa per a altres processats com Mayrén Beneyto, Vicenta Boquer, Julio Valero, Alejandro Fernández Checa i Ana Albert, entre altres.