El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat aquest matí que la Conselleria de Sanitat té en estudi l’ampliació dels establiments on s’exigirà el certificat covid. Puig ha fet aquestes declaracions en un fòrum organitzat per Levante-EMV en l’edifici Veles e Vents de la Marina de València.

Durant el torn de preguntes, el cap del Consell ha insistit que els possibles nous locals on s’està estudiant exigir el passaport covid estan encara per definir. En tot cas, ha precisat que la mesura no afectaria els comerços. Ha afegit sobre aquest tema que es tractaria de locals on hi ha contacte social i on es pot llevar en algun moment la mascareta. Es tractaria, per tant, d’establiments d’oci i de cultura, com ara els cinemes. Ha remarcat que la decisió està en estudi.

Puig ha dedicat la primera part de la seua intervenció a la pandèmia i ha sigut contundent a afirmar que el Govern valencià és partidari de revacunar, amb caràcter prioritari, el personal essencial i d’avançar com més prompte millor les dosis de reforç als majors de 40 anys.

També ha demanat una reacció de la comunitat internacional davant de les noves variants. “Cada dia que passa, alimentem una bomba de fabricació amb les noves mutacions. Anem injustificadament lents. És el moment de reaccionar per decència”, ha afirmat.