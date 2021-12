El record inesborrable de Manolo Santana a Xàbia

Una placa de pedra tosca, ara tapada per la mala herba, recorda que Manolo Santana, que va morir dissabte amb 83 anys, es va deixar seduir per la Xàbia del “glamur” turístic de finals dels 60 i els 70. El mateix Santana va destapar la placa que porta el seu nom i la data de març de 1969. El Tossalet, la urbanització de luxe creada per Julia Jiménez Muro i que va inaugurar l’aleshores ministre d’Informació i Turisme, Manuel Fraga, va retre un homenatge al tenista i als seus companys de l’equip espanyol de Copa Davis (Orantes, Gisbert i Arilla). Els tennistes, aclamats per una multitud, van estrenar la pista de terra batuda. Hui està abandonada, igual que el club social del Tossalet, el lloc on es reunia (i jugava al tenis i a l’esquaix) la jet-set que estiuejava a Xàbia.

Santana es va comprar una casa en aquesta urbanització. Els plànols, que conserva l’Arxiu de Xàbia, mostren que l’habitatge, amb arcs de tosca, tenia una traça senzilla i típica de l’arquitectura local. Julia Jiménez Muro li va regalar una parcel·la contigua perquè ampliara el jardí. El tenista, llegenda de la raqueta, era veí d’un altre pioner de l’esport espanyol, el jugador de bàsquet Emiliano. En el 73, un altre mític esportista es va deixar caure per Xàbia. George Best, l’estrela del Manchester United de llegendària mala vida, va promocionar la urbanització Toscamar.