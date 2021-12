La Copa, malgrat que va ser assumida com un torneig en el qual oblidar-se dels mals en la Lliga, es va convertir en un malson per al Llevant. Després de veure com marcar tres gols tampoc li va servir per a véncer, tal com va passar contra l’Espanyol, es va topar novament amb el drama i va caure de la manera més cruel. Des del punt de penal i després de tindre els seus moments en el partit. Va ser novament l’espill d’una temporada que no deixa de deparar disgustos, revessos i entropessons constants. Malgrat la derrota, l’equip d’Alessio Lisci va tocar fons. Per enèsima vegada i sense tindre la dignitat de donar una alegria.

El Llevant, de fet, no va poder entrar de pitjor manera en l’enfrontament coper. La intensitat i il·lusió, segons els precedents de la temporada passada, amb què va afrontar el duel l’Alcoià van desvirtuar l’equip dirigit per Alessio Lisci des del primer instant. Dani Vega, en el segon minut, va desaprofitar una cessió errònia de Franquesa i va enviar l’esfèric per damunt de la porteria d’Aitor Fernández, que, pocs segons després, va traure dues bones mans, després de sengles centrades d’Antón, a Juanan i Mourad. No obstant això, el 12 dels alacantins, un dels més actius del partit, va impossibilitar qualsevol amenaça de reacció visitant en un inici aclaparador dels de Vicente Parras. El davanter, pràcticament en boca de gol, va enviar al fons de les malles una prolongació de Dani Vega després d’una centrada des de la cantonada de Javi García, cosa que va fer esclatar el deliri en un Collao que presentava una notable entrada amb l’objectiu de causar sensació davant d’un Primera.

Va ser una diana que va deixar grogui un Llevant que, més per fe que per superioritat, va anar refent-se del revés amb el pas dels minuts. Guanyant confiança i soltant-se sobre la gespa. No va gaudir d’un ampli carrusel d’oportunitats, però va ser capaç d’igualar el duel quasi en l’equador de la primera meitat. Róber Pier, atent a la desorganització defensiva dels blanc-i-blaus, va projectar entre centrals una pilota que Dani Gómez, astut i olorant la sang, va picar de cap i va enviar al fons de la porteria, fent inútil l’eixida de José Juan. L’empat, de fet, va espentar el Llevant a la porteria rival, tot i que sense encert. Cantero, incisiu per banda dreta, el golejador de l’equip granota, lluitador i sent un argument en atac, i Pepelu, conduint fins a zones perilloses del camp contrari, van ser els impulsors del Llevant per a buscar el partit, però l’enèsim colp de la temporada va arribar a dos minuts del final de la primera meitat. Morad, novament, va fer petit Coke Andújar, que tampoc havia sabut defensar l’atacant en el primer gol, i va rematar en l’àrea xicoteta com si estiguera lliure de marca. Dos gols en contra quasi calcats i que van mostrar la principal carència d’aquest equip, que fa aigües a l’hora de defensar pilotes aèries.

Carlos Blanco, de falta directa, va llançar un míssil a l’esquadra. Aitor, malgrat que el baló anava pel seu pal, no va poder fer res més que ser un espectador de luxe. El Llevant es va posar 3-1 en contra en el marcador. Un resultat vergonyós que va despertar les pitjors sensacions. La Copa, tot i que s’havia convertit en una porta d’escapada, va ser, per moments, un malson. No en va, l’equip d’Alessio, que va traure l’artilleria amb Morales, Melero i Bardhi, va tirar d’orgull. Soldado primer, finalitzant una bona passada de Pepelu, i Dani Gómez després, que va convertir-se en el màxim golejador granota en Copa amb quatre gols després de caçar una centrada de Morales, van igualar el compromís.

L’empat a tres va ser el resultat amb el qual el Llevant se la va jugar per a passar de ronda en el torneig del KO. En la pròrroga i encotillant l’Alcoià. En la represa, però, els blanc-i-blaus van tindre l’ocasió més clara i van posar els granota en un destret.

Això no obstant, el Llevant no només va morir en la riba dels penals, sinó que ho va fer retratant-se a si mateix. La parada d’Aitor al primer llançament de Lillo va ser un miratge. Sobretot en el tercer llançament de l’Alcoià, en el qual, malgrat fregar el tret d’Imanol, el baló va introduir-se en la porteria. José Juan, vestint-se d’heroi, en va detindre dos (Pepelu i Bardhi) i es va llançar en la direcció correcta en el pal de Roger per a eliminar un Llevant que no deixa de tocar fons.