Els ministres de Pesca de la Unió Europea van arribar, ahir, a un acord sobre les possibilitats de pesca per a la flota comunitària en 2022, que inclou una disminució del 8 % en les captures de lluç en el calador nacional, així com la retallada del 6 % en els dies de pesca per a la flota d’arrossegament al Mediterrani, reglament que Espanya ha rebutjat i que perjudica seriosament els interessos del sector de la Comunitat Valenciana, que agrupa 21 confraries, 330 ocupacions directes i 175 vaixells.

El ministre d’Agricultura i Pesca, Luis Planas, justifica la mesura “sense precedents” en la falta d’escolta de Brussel·les i la seua actitud mecànica a l’hora de garantir la sostenibilitat ambiental, sense tindre en compte la petició d’Espanya d’estudiar mesures complementàries com la veda i la selectivitat per a millorar els estocs sense reduir els dies d’activitat del sector. L’activitat pesquera d’Espanya, segons va informar ahir la Confederació Espanyola de Pesca (Cepesca) en un comunicat, va qualificar d’inflexible l’actitud del comissari europeu de Pesca, Oceans i Medi Ambient, Virginijus Sinkevicius, en la negociació dels totals admissibles de captures (TAC) i de les quotes de pesca que s’han establit per a 2022. La patronal Cepesca sosté que el resultat del Consell de Ministres d’Agricultura i Pesca “afona les empreses del sector en una crisi de rendibilitat, amb la consegüent destrucció d’ocupació”. Cepesca entén que la Comissió Europea ha demostrat falta de sensibilitat amb els pescadors en una conjuntura complicada per la crisi sanitària i la pujada dels costos d’explotació i de logística.