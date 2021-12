La cuinera Vicky Sevilla admet a Levante-EMV que està “aclaparada”. I no és per a menys. Amb 29 anys, la jove de Quart de les Valls acaba d’aconseguir la seua primera estrela Michelin en el seu restaurant Arrels de Sagunt, després de quatre anys al capdavant d’un local on sempre segueix una màxima: acaronar cada plat, equilibrar sabors i colors i innovar, sense perdre l’essència de la cuina tradicional.

“Estic com en un núvol després d’aconseguir l’estrela Michelin”, assegurava hui a aquest diari, després de conéixer ahir aquest reconeixement que sempre marca un abans i un després. La senda de la clientela de qualitat ja la va obrir la jove en 2018, quan va ser triada “jove promesa de la Comunitat Valenciana” per Levante-EMV i, en 2019, quan va ser nominada al Premi Cuiner Revelació de Madrid Fusión, reconeixement que va començar a donar a conéixer Sagunt en el cada vegada més apreciat món de la gastronomia. La gerent d’Arrels ha reconegut en les xarxes socials que la d’ahir va ser una “nit màgica”, després d’haver aconseguit un reconeixement internacional “resultat de l’esforç i del treball de tot un equip que fem el que més ens agrada, cuinar. Una cuina de producte i proximitat, amb personalitat pròpia, que volem que quede reflectida sempre en l’experiència d’aquells que venen a visitar-nos”, afirmava una jove formada amb professionals com Susi Díaz, Begoña Rodrigo i Vicente Patiño. Vicky va aprofitar per a “donar les gràcies a clients, proveïdors, amics i familiars. I, sobretot, gràcies a tot l’equip que ho ha fet possible. Treballem per i per a vosaltres”, va dir. Vicky va enviar, també, un altre missatge, a manera d’etiqueta, que només fa augurar coses bones: “Continuem somiant”. Amb la intenció d’aconseguir aquest objectiu, el que sí que ha sabut és prendre’s un descans. Per això, hui no obrirà el seu restaurant, el primer de Sagunt que brilla en la selecta llista Michelin. Dedicarà el dia a celebrar aquesta treballada estrela.