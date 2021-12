La Conselleria de Sanitat i Salut Pública ha actualitzat les dades relatives als contagis i les morts provocades per coronavirus durant les últimes hores a la Comunitat Valenciana. La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha notificat 3.911 nous casos de coronavirus confirmats per prova PCR o a través de test d'antígens. Amb aquesta actualització, la xifra total de positius se situa en 563.856 persones. Els nous casos per províncies són 476 a Castelló (62.426 en total), 1.349 a Alacant (204.982) i 2.086 a València (296.447). La xifra de casos no assignats es manté en 1.

D'altra banda, s'han registrat 1.587 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta manera, el nombre de persones que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia a la Comunitat Valenciana ascendeix a 540.579 persones. Per províncies, les altes es distribueixen així: 59.023 a Castelló, 196.536 a Alacant i 284.964 a València. El total d'altes no assignades es manté en 56. S'han notificat 6 defuncions per coronavirus des de l'última actualització, per la qual cosa el total de decessos des de l'inici de la pandèmia arriba a 8.019: 898 a la província de Castelló, 3.079 a la d'Alacant i 4.042 a la de València. • 1 dona de 86 anys. • 5 homes de 61, 67, 69, 75 i 75 anys. D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 26.699 casos actius, la qual cosa suposa un 4,64 % del total de positius. Des de l'última actualització s'han notificat cinc brots de 10 o més casos: • Vinaròs: 10 casos. Àmbit educatiu • Alcoi: 12 casos. Origen social