L'equip Roca de la Guàrdia Civil de Sagunt ha detingut cinc persones per un presumpte delicte d'apropiació indeguda de cable de coure. En el marc de l'operació Milrose, iniciada al maig, els agents van descobrir aquestes persones que es desplaçaven des de la Vall d'Uixó fins a l'Horta Nord per a la venda d'aquest material de procedència il·lícita.

El seu modus operandi era sempre el mateix, ja que els autors planificaven les vendes, repartint-se els lots de coure per a no sobrepassar el límit permés de venda i així no alçar sospites per part del comprador. Fruit de les investigacions s'ha comprovat que el total del material venut ascendeix a més de 1.500 quilos amb un valor aproximat de 7.000 euros, alhora que es van confiscar 42 quilos de coure de primera qualitat. Les diligències han passat a la disposició del Jutjat de Sagunt.