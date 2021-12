L'ecoparc mòbil de l'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (Emtre) va tornar aquest dijous al matí a Burjassot, on romandrà fins dissabte que ve. Amb aquesta visita, tal com en diverses ocasions han destacat des de l'entitat, conclou un exercici, el de 2021, en el qual els usuaris han respost “de manera excel·lent” a l'hora de depositar aquelles deixalles domèstiques que manquen de recipient específic per al reciclatge, la qual cosa contribueix a “reduir el volum de fem que acaba en un abocador sense un tractament adequat” i a “l'estalvi en matèries primeres i energia”. A més, per a l'ús regular de l'ecoparc, “ajuda el fet que a Burjassot s'instal·la en una ubicació fixa i transitada”.

Com de costum, els operaris de l'Emtre van muntar el multicontenidor a l'estacionament públic de les Palmeres, al costat del Mercat Municipal L’Almara, i oferiran els seus serveis de 10 a 14 hores, al matí, i de 16 a 19 hores, a la vesprada, fins divendres. Quant a la jornada sabatina, igual que en anteriors ocasions, el multicontenidor de deixalles només estarà operatiu en horari matutí i una hora menys, de 10 a 13 hores. Tant des de l'Oficina de Sostenibilitat de l'Ajuntament de Burjassot com des de l'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus aconsellen a la ciutadania “reduir” el consum, “reutilitzar” al màxim i, quan ja no siga possible allargar la vida útil d'aquells estris domèstics per als quals no hi ha contenidor específic, “portar-los a l'ecoparc” per a reciclar-los.