L'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València ha iniciat el procediment de licitació per a la compra de vint autobusos elèctrics que permetrà continuar renovant la flota per a fer-la més sostenible i avançar en la descarbonització de la ciutat, segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat.

El pressupost d'aquest projecte serà d'11,6 milions d'euros, incloent-hi el subministrament d'aquests vehicles de zero emissions i el seu manteniment durant el període de garantia. Es tracta de vehicles elèctrics de 12 metres amb una potència d'almenys 150 kW. No empraran cap mena de combustible fòssil per al seu funcionament, i per tant seran 100 % elèctrics i sense emissions contaminants.

A més, l'entitat exigirà al fabricant que els nivells de soroll a l'interior i l'exterior del vehicle complisquen amb les normatives vigents. D'altra banda, a fi de garantir un transport accessible i inclusiu, tots hauran d'estar adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, amb doble sistema de rampa (automàtica i manual) en la porta central o un espai en la plataforma central per a dues cadires de rodes, entre altres.

Es preveu que els nous vehicles elèctrics arriben a principis de 2023. Per a aquesta licitació, els tècnics d'EMT han tingut en compte les dades recollides durant les diferents proves realitzades amb models d'autobusos elèctrics cedits per fabricants com Volvo, Irizar, BYD, Solaris o Man, que han permés conéixer de primera mà les tecnologies eficients i netes disponibles en el mercat.

El president d'EMT, Giuseppe Grezzi, ha explicat que aquesta aposta per l'electrificació de la flota s'emmarca en el pla estratègic de renovació de la flota iniciat en 2015 i opta als fons europeus Next Generation "per a continuar impulsant un transport urbà col·lectiu més eficient i sostenible".

Aquesta inversió, ha precisat el regidor, "ja està inclosa en el pressupost municipal en el marc de la Missió València Ciutat Neutra 2030 impulsada pel govern de Joan Ribó". "L'arribada d'aquests autobusos elèctrics reduirà encara més l'edat mitjana de la flota per a oferir un servei de qualitat i contribuir a una ciutat lliure d'emissions contaminants, sumant esforços perquè València es convertisca en una ciutat climàticament neutra en 2030", ha dit.

Grezzi ha defensat que en els últims anys "s'ha avançat molt en aquest objectiu i prova d'això és que actualment la nostra flota és altament sostenible, amb més de la meitat dels vehicles híbrids o elèctrics".